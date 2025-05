“Es necesario un consejo de seguridad”: vecinos del barrio Buenos Aires en Cartagena

El pasado 3 de mayo Leafar Duvanir Caro Méndez de 29 años, fue ultimado a disparos durante un asalto en el barrio Buenos Aires de Cartagena.

El hecho causó consternación y rechazo en una comunidad, que mira con inquietud cómo los delincuentes están cometiendo hurtos y ahora asesinatos, sin que haya respuestas contundentes de las autoridades; por eso quieren sentarse con las instituciones competentes en la problemática, y definir acciones que traigan más tranquilidad al vecindario.

“La problemática no solo está en Buenos Aires, me refiero también a comunidades colindantes como Tacarigua, La Troncal, El Country y Los Almendros, donde hay atracos a diario y la respuesta policial no está siendo efectiva. Queremos que el distrito nos atienda para exponerles una serie de situaciones, que nos tienen preocupados. Los establecimientos nocturnos también necesitan control”, expresó José Contreras, presidente de la junta de acción comunal.

Vecinos consultados por Caracol Radio, dijeron que hay que intervenir el sector de manera integral, para lograr un control de tráfico y la recuperación de espacio público, utilizado actualmente con fines comerciales.