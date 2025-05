“Encontramos casquillos de armas de fuego”: prima de familia muerta en un incendio Marmato

Manizales

Familiares de las cuatro personas muertas en el incendio provocado en Marmato, aseguran que el día de los hechos hubo muchas irregularidades porque la vivienda no fue acordonada. Una prima de las víctimas asegura que en la casa incendiada había casquillos de un arma de fuego

“Ese día hubo irregularidades porque todos aseguraban que el incendio fue un accidente y por eso no se trató como un homicidio, sin embargo, luego de la inspección de bomberos quedó claro que la conflagración fue provocada con pipas de gas”, comentó en Caracol Radio Angie Viviana Mora, prima de las personas fallecidas.

La familia pudo ingresar a la casa en la vereda la Cuchilla de Marmato y pudo encontrar otros elementos. “Ayer entramos a la casa y empezamos a buscar encontramos huesitos, casquillos de bala y muchas irregularidades, es increíble que el sitio no se fue cerrado y si nosotros entramos como familia no me imagino quién más pudo entrar”, dijo la familia.

Según esta familiar el tío del padre de familia que se encuentra privado de la libertad, vivió hace poco con ellos en esa vivienda y fue expulsado al parecer por malos comportamientos, lo cual podría originar una especie de venganza. Sin embargo, estas hipótesis deben ser analizadas por las autoridades