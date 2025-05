Creciente del río Cauca dejó 445 familias damnificadas en Cáceres, Antioquia

Cáceres, Antioquia

La creciente del río Cauca dejó al menos 445 familias damnificadas en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. El desbordamiento, que llevó el caudal a extenderse más de un kilómetro fuera de su cauce habitual, ha afectado gravemente dos corregimientos y un barrio del casco urbano, provocando pérdidas en cultivos, enseres y daños en las viviendas.

Las zonas más impactadas son las veredas Los Comuneros, Río Man, la isla La Amargura en el corregimiento de Guarumo, el corregimiento de Tiamonte, y el barrio Marquetal en la cabecera municipal.

Comunidades aguas abajo de Hidroituango en alerta crítica

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento del caudal del río Cuaca, especialmente tras la alerta del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, teniendo en cuenta que Cáceres es uno de los municipios aguas abajo.

“Estamos constantemente a la expectativa. Lo que más me preocupa es no perder vidas humanas y, por supuesto, cuidar también de los animalitos. Si en las próximas horas el nivel del río no disminuye, procederemos a gestionar albergues para las familias”, señaló la alcaldesa de Cáceres, Damiana Monterrosa.

Sectores como Piamonte, Puerto Bélgica, La Isla, Guarumo, y otras zonas ribereñas están en alto riesgo debido a las posibles afectaciones por crecientes súbitas.

Atención de la emergencia

Con ollas comunitarias, la posibilidad de albergues para las personas que deban evacuar en caso de empeorar las condiciones del río Cauca y demás ayudas humanitarias se atienden a las miles de personas impactadas en la emergencia en medio de una alta temporada de lluvias en el departamento de Antioquia.

Por la magnitud del hecho, la alcaldía de Cáceres mantuvo la declaratoria de calamidad pública, lo que facilita la movilización de recursos y ayudas necesarias en la emergencia.