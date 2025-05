Quiénes reciben bono de 500 mil de Renta Ciudadana 2025: Prosperidad anunció primer pago

Avanza el año y se acerca el primer ciclo de pagos de subsidios de 2025, los cuales son entregados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Uno de estos es el de Renta Ciudadana, un beneficio que se le da a ciertas familias de Colombia que cumplen con algunos requisitos específicos.

El bono de este primer ciclo tiene un valor de $500.000 y será entregado en sus distintas líneas de crédito, las cuales están destinados a diferentes sectores de la población que ya se encuentran categorizados por el propio gobierno nacional.

Las familias que tienen este beneficio deben cumplir con algunas condiciones especiales, y aquí le contamos quiénes recibirán este bono económico este próximo 13 de mayo.

Quiénes reciben la transferencia de Renta Ciudadana

El objetivo del programa es ayudar a los hogares que se encuentran en pobreza extrema. Está diseñado para proporcionar asistencia económica a los hogares y personas en situación de vulnerabilidad. En su totalidad, las personas que pueden recibir este dinero son aquellos que se encuentran en los grupos A y B del Sisbén IV.

Sin embargo, este programa tiene algunas líneas de subsidios que van enfocados a sectores de la población específicos:

Línea de intervención para la atención de emergencias: Esta se activa cuando el gobierno declara una situación de emergencia por algún tipo de desastre. El valor del dinero a desembolsar depende de la evaluación de la situación y de las necesidades de las poblaciones afectadas.

Esta se activa cuando el gobierno declara una situación de emergencia por algún tipo de desastre. El valor del dinero a desembolsar depende de la evaluación de la situación y de las necesidades de las poblaciones afectadas. Valoración del cuidado: Esta ofrece el apoyo mensual (cada 45 días) de un bono de 500.000 pesos colombiano a hogares vulnerables que enfrentan responsabilidades de cuidado. Especialmente aquellos que cuentan con niños menores de los 6 años o que se encuentran en situación de discapacidad física o cognitiva.

Esta ofrece el apoyo mensual (cada 45 días) de un bono de 500.000 pesos colombiano a hogares vulnerables que enfrentan responsabilidades de cuidado. Especialmente aquellos que cuentan con niños menores de los 6 años o que se encuentran en situación de discapacidad física o cognitiva. Fortalecimiento de las capacidades: este es un bono anual de 500.000 pesos colombianos (que en algunos casos puede ascender al $1.000.000) que se otorga por el cumplimiento de logros de superación sostenible de la pobreza de los hogares más vulnerables.

Ahora bien, estos requisitos son los que indica la norma, pero usted mismo puede consultar a través de la página oficial del Departamento de Prosperidad Social si puede o no acceder al beneficio económico.

Allí se le pedirá su número de cédula y otros datos personales, y en cuestión de minutos usted podrá saber si hace parte de un hogar categorizado para recibir el subsidio correspondiente.

¿Cómo reclamar el dinero del subsidio?

Estos subsidios se pueden reclamar de varias maneras. Principalmente, para los usuarios bancarizados del Banco Agrario, las consignaciones se harán de forma directa a las cuentas respectivas, por lo que no se debe preocupar por asistir de forma presencial para retirar su dinero.

Ahora bien, si usted no posee una cuenta en el banco anteriormente mencionado, no se preocupe, porque puede asistir a cualquiera de los más de 700 puntos que hay en los municipios del país para reclamarlo. Puede acercarse al mostrador de la sucursal de su municipio y entregar sus datos para que le sea efectivo el desembolso del dinero. No necesita ser usuario del banco para reclamarlo.