Air-e está trabajando a pérdidas: mensualmente genera déficit de $60 mil millones

La crisis de la empresa Air-e se agudiza mensualmente con un déficit de 60.000 millones de pesos. Así lo advirtió el superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez, durante un debate de control político realizado este martes en la Comisión Quinta del Senado.

En su intervención, Márquez se mostró de manos cruzadas para garantizar una salida a la crisis que enfrenta la empresa intervenida por el Gobierno por falta de recursos.

La falta de giros del fondo empresarial de la Superservicios, las acreencias por concepto de subsidios y desafíos en el recaudo son los agravantes de la situación de la compañía.

El superintendente señaló que hoy el Fondo Empresarial que financia las obligaciones laborales y operativas de las empresas intervenidas cuenta con 166 mil millones de pesos disponibles para las 13 empresas del sector que actualmente están bajo intervención.

Garantizar el servicio a los usuarios

Solamente Air-e está requiriendo $1,5 billones para una primera fase de operación que garantice la continuidad del servicio de la empresa que atiende a 1,3 millones de usuarios Air-e, con 1.3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“La mayor responsabilidad mía no es conseguirle plata a Air-e, eso no es cierto, pero sí es garantizar el servicio. Para garantizar el servicio, me han dado una serie de herramientas. El hecho de que hoy Aire esté funcionando y no se haya suspendido, a pesar de que no ha podido pagar, es algo que debe reconocerse en medio de las circunstancias. Usted también reconoce algo: que este gobierno no tiene recursos”, dijo Márquez.

Deuda de Air-e

La deuda de la empresa Air-e está evaluada actualmente en más de 964 mil millones de pesos. Aceptó que la deuda va creciendo luego de la toma de posesión y solicitó al Congreso “iniciativas creativas” para salir de la crisis, luego de que se hundiera la ley de financiamiento.

“La empresa está generando un déficit mensual, que está alrededor de 60 mil millones de pesos, por lo tanto, no se han pagado deudas antiguas, sino por el contrario, se han ido, digamos, se han ido incrementando. En términos de saldo, se han incrementado y, digamos, queda una parte del trabajo a la empresa que logre reducir la evasión y aumente la facturación. los dos elementos en unas circunstancias que considero que son bastante difíciles por las condiciones de la población y algunos aspectos culturales que afectan negativamente esos objetivos”, precisó.

En el debate también estuvo presente la Agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, quien hizo una radiografía de la situación de Air-e a corte de marzo con una deuda de 1,3 billones de pesos luego de la intervención, el 50% de las acreencias con el sector térmico.

Entre sus preocupaciones están las advertencias de las empresas de transmisión de no poder continuar con el servicio ante las deudas de la empresa con el sector.

“Dentro de este 1.3, casi 4 billones de pesos que tenemos de deuda post toma, corresponde aproximadamente el 50% a los térmicos. Además de los térmicos que ahorita hablábamos del riesgo sistémico, dado que ellos no están recibiendo la totalidad de sus ingresos para poder cubrir sus obligaciones, también hay otro sector golpeado que son los STR, que también en reiteradas oportunidades nos han manifestado que tienen riesgo también de no poder continuar con la prestación del servicio en la transmisión”, mencionó Bustamante.

Exponer la situación al Presidente

Por su parte, el senador José David Name, se declaró “insatisfecho” con las respuestas entregadas por el superintendente Yanod Márquez. Incluso, le pidió públicamente que se aparte del cargo por falta de soluciones.

“Señor Superintendente, yo le diría que lo primero que usted debe hacer es pedirle una cita al señor Presidente de la República y contarle esta situación. Ahí le presto los dibujitos para que se lo lleve. y le diga, señor presidente, estamos debiendo 3.9 billones de pesos y de la post toma estamos debiendo tanto. ¿Qué vamos a hacer?”, dijo Name.