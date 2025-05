Polémica en Ituango por la muerte de una niña de tres años; acusan al hospital de negligencia

Ituango- Antioquia

Habitantes del municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, están bastante consternados por el fallecimiento de la niña de tres años María Antonia Jaramillo Olarte, en una presunta falta de atención oportuna por parte del personal del Hospital San Juan de Dios.

María Elizabeth Jaramillo, mamá de la pequeña víctima, contó que el pasado sábado 26 de abril de 2025 la niña comenzó a sentir malestar, fiebre, dolor de cabeza y de estómago, por lo que al día siguiente domingo la llevó al hospital local donde, dice que no recibió una atención para poder aliviarla definitivamente, solo momentánea.

“Entonces, bueno, ya me la dejaron todo el día ahí. Yo le dije al doctor, la niña le duele mucho el estómago, por favor, ayúdenme. En la mañana la recibió un doctor y en la tarde, ya después, se la entregaron a otro doctor. Yo le dije al doctor, a la niña le duele mucho el estómago, le duele mucho la espalda. Entonces me decía, mi amor, ya voy, espérese que llegó un cortado. Y es más emergencia el cortado, espérese. Bueno, al rato yo le dije al doctor, vea la niña y, mi amorcito, espérese. Y la niña era desesperada”.

Indica que luego de varias horas de espera le aplicaron un medicamento que la calmó y la dieron de alta ese domingo cerca de la medianoche. Ella se fue para la casa, pero como su enfermedad no había sido identificada, le volvió el dolor, por lo que el martes regresó al centro médico.

“Le puso un diclofenaco porque yo le decía que tenía mucha fiebre. Pero del resto, a la niña no le ponían nada. En todo ese día y llegó la noche y nada. A ella la vinieron a remitir el miércoles tipo seis y media de la mañana. Nosotros llegamos a las nueve y media, diez a Yarumal. La niña la remitieron, que yo tengo fotos de la ambulancia, o sea, con el mero catéter, sin líquidos y sin oxígeno”.

Indica que el traslado se hizo sin acompañamiento de un médico, pero sí con una enfermera. Dice que tampoco con medicamentos, lo que agravó la salud. De inmediato fue ingresada a urgencias, donde descubrieron que la condición de salud era muy grave, al parecer, porque los médicos en Ituango no le descubrieron el padecimiento y eso complicó las cosas, ya que el problema era porque no podía respirar bien.

“Empezó exámenes, el doctor revisó y dijo, mamá, lo que tiene la niña es grave, y le quitó las medias. Mi niña tenía los pies blancos, las uñas moradas de los pies y las manitos. Empezaron a conectar a muchos aparatos en el pecho, en las manitos, y llegó el pediatra. Dijo: La niña tiene una neumonía crónica. La niña tiene un soplo en el pulmón derecho; la niña está grave. Tengo que intubarla, porque la niña no es capaz de respirar por sí sola. Y el pediatra dijo: A mí me la entregaron sin oxígeno, me la entregaron sin líquidos”.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de Yarumal, la menor falleció en ese centro médico el miércoles 30 de abril. Según la información que le suministró el médico que atendió a María Antonia, a ella se le reventaron algunos órganos por la imposibilidad de respirar.

“Y yo, doctor, ¿qué pasa aquí con la niña? Es que ella, de tanto hacer fuerza, de Ituango hasta acá, a la niña se le reventó el riñón, el hígado, se le reventó el pulmón que tenía malito. Y yo, doctor, ¿qué podía haber hecho para que a mi niña no le pasara? Yo me echaba la culpa y el pediatra me decía, mamá, no es tu culpa, mamá, tú hiciste mucho. A mí me la entregaron sin oxígeno y por eso la niña agonizó tanto”.

La señora María Elizabeth asegura que el médico le indicó que ya eran dos casos similares en el mes de abril que llegan desde Ituango en condiciones graves y fallecen. El primero llegó a Yarumal, pero fue remitido a Medellín, donde murió. Pide que haya más responsabilidad en el centro médico de Ituango para que no vuelva a ocurrir esta situación que la tiene destrozada.

“No, ni con ningún niño, ni con una anciana, ni con un joven. Mejor dicho, con nadie. Que revisen los pacientes, que, si no le encontraron el diagnóstico, que lo remitan. Yo creo que es preferible que lo devuelvan de Yarumal, a que se le muera uno más. Que no haya más familias sufriendo con el dolor como el que yo tengo en este momento. Diosito me está dando fuerzas para soportar”.

Finalmente, indica que por ahora ni el hospital ni mucho menos el alcalde se ha comunicado con ella ante el drama que está padeciendo por el fallecimiento de la niña.

Caracol Radio trató de comunicarse con la gerente del Hospital San Juan de Dios de Ituango, la señora Mariel Ramírez, pero no obtuvo respuesta.

Por esta situación, la comunidad de Ituango realizará una velatón el miércoles 7 de mayo en el parque principal como protesta por la situación ocurrida con la menor y exigir que se esclarezca este hecho.