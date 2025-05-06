Entregarlo fue la decisión más difícil, nunca me perdonó: hermano de terrorista ‘Unabomber’

Fue la decisión más difícil de mi vida, él nunca me perdonó: hermano del terrorista ‘Unabomber’

Durante los años de 1978 y 1995, Estados Unidos sufrió atentados con bombas que dejaron 3 personas muertas y más de 20 heridos. Estos actos terroristas fueron cometidos por Theodore Kaczynski, mejor conocido como el ‘Unabomber’, hasta el momento en que su hermano lo descubrió y lo entregó a las autoridades.

David Kaczynski, hermano menor de Theodore, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo para compartir sus experiencias de vida después de tomar la decisión que puso a su hermano tras las rejas y detuvo una oleada de atentados a nivel nacional.

Según explicó Kaczynski, fue su esposa la primera en descubrir que la identidad del ‘Unabomber’ podía ser su propio hermano después de que este hubiese publicado su manifiesto explicando los motivos detrás de los ataques. “Cuando me lo dijo no creí que mi hermano fuese capaz de esa violencia. Pero cuando lo leí no lo podía negar”, afirmó.

Después de eso, se dispusieron a comparar el manifiesto con las cartas que había recibido de su hermano y las similitudes eran bastante claras. Fue después de eso que decidió contactar al FBI para alertar de sus sospechas.

“Fue la decisión más difícil de mi vida”, afirmó Kaczynski quien por años estuvo buscando el perdón de su hermano. “No podía vivir con mi consciencia si dejaba pasar eso y tener sangre inocente en mis manos por no hacer nada o tener la sangre de mi hermano si lo condenaban”.

Desde la captura, estuvo escribiéndole cartas a Theodore pidiéndole perdón y buscando reparar la relación que se había dañado desde antes de que empezaran los atentados. “Le escribí por años, pero mi hermano nunca me perdonó”, dijo.

Según explicó Kaczynski, tras lo sucedido decidió contactar a las familias afectadas por los atentados y fue así como conoció a Gary Wright, una de las víctimas quien inesperadamente lo recibió con afecto en vez de enojo.

“Él me dijo que no tenía nada de qué pedir perdón, que había hecho algo muy valiente por ser capaz de hacer eso (…) fue muy bonito que me dijeran eso y poder conectar con el otro lado de la historia”, explicó Kaczynski sobre Wright, quien lo ha apoyado desde entonces en su activismo en contra de la pena de muerte.

Para él era importante hacer al público entender que su hermano era un paciente de enfermedad mental y que la pena de muerte o la venganza no eran soluciones para lo sucedido. “Después de hablar con Gary (tengo presente) esa idea de que podíamos sanar. No hay un ‘ellos’ y un ‘nosotros’, solo hay gente. Gente que sufre y que ama”, afirmó.

“Ted pudo haber estado enfermo, pero también era muy brillante”

David Kaczynski compartió también detalles sobre la vida de su hermano antes de ser reconocido como el ‘Unabomber’. Según comentó, ya se habían alejado entre los dos por un tiempo y su hermano le había guardado resentimiento desde que se fueron a vivir a lugares separados y se casó con su actual esposa.

Kaczynski también destacó la experiencia de su hermano en la universidad pues había sido reconocido como un prodigio de las matemáticas, lo que le aseguró un puesto en la universidad de Harvard a los 16 años. Estando allí participó en una serie de pruebas o experimentos que pudieron haberlo afectado negativamente de forma severa.

“Como familia siempre estuvimos orgullosos de él. Nunca habríamos esperado que pasara por algún tipo de trauma estando allí” – recuerda Kaczynski – “No quiero culpar a ese estudio de haber convertido a mi hermano en el ‘Unabomber’, pero sí creo que es muy posible que eso lo hubiese afectado y encaminado”.

Finalmente, afirmó que en su libro de memorias dejó plasmado todo lo que tenía que expresar tanto de su hermano como de toda su familia en el proceso. “Puede que sea una historia que no muchos quieran leer, pero es la historia que yo tenía que escribir”, expresó.

Escuche la entrevista completa aquí:

