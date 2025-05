¿Es beneficiario de Colombia Mayor? Facilísimo realizará pago en Armenia y Quindío, les contamos

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio hablamos del subsidio de Colombia Mayor que entrega el gobierno nacional a través de prosperidad social y los cambios que se presentaron con el nuevo operador que es el Banco Agrario, aunque la buena noticia es que, en Armenia, el subsidio se entregará como se venía realizando a través de Supergiros y su red de aliado Facilísimo

En los estudios de Caracol Radio tuvimos como invitados a Luz Helena Forero Sierra, directora regional de prosperidad social y David Ricardo Herrera, profesional especializado a cargo del programa de Colombia Mayor que entregaron detalles de los pagos.

Inicio de los pagos

Desde el pasado 2 de mayo y hasta el 19 de mayo vamos con el pago del cuarto ciclo de Colombia Mayor. La novedad es que cambió el operador, pero es simplemente una novedad para la transferencia, estamos haciendo todo lo posible para que pues ese tránsito de operador no sea tan traumático.

De hecho, hoy traemos muy buenas noticias porque el Banco Agrario mediante alianzas estratégicas con otros operadores en el departamento, pues ha facilitado que este primer pago a través del operador no sea tan traumático y podamos tener una efectividad supremamente alta antes del 19 de mayo que es la fecha límite para pago.

Luz Helena Forero Sierra, directora regional de Prosperidad Social realmente el cambio de operador siempre ha sido para mejorar, los gobiernos nacionales han decidido que las transferencias monetarias de los programas no solamente de prosperidad social, sino del gobierno, pues se hagan a través del Banco Agrario, el banco que por cierto es del Estado.

Entonces, lo que tenemos que hacer es aterrizar un poco esos pagos a la realidad de los territorios, sabemos que aquí la facilidad ha sido con Supergiros, por años venimos pagando, digamos, de manera muy efectiva, pero igual, la buena noticia que traemos es que el operador es Banco Agrario, pero Banco Agrario ha hecho alianzas con Supergiros para que se continúen los pagos por giros.

El dos de mayo que empezamos era para los que estaban bancarizados, las personas que tienen cuenta en el banco, que manejan Movilico, pues a ellos se les iba a consignar de manera directa.

En el caso de los giros que empezamos a partir de este miércoles 7 de mayo, pues esa modalidad la vamos a entregar no solamente a través del Banco Agrario, sino de los aliados, que para nosotros es afortunado decir que vamos a tener a Supergiros con su aliado Facilísimo pagando los giros de manera directa.

Luz Helena Forero, directora Prosperidad Social, Quindío. Foto Ángeles Gonzáles Ampliar

Así que no se preocupen, los que tienen poder a través de poder se continúa con el mismo poder, no hay que cambiarlo, seguimos lo mismo, para los que tenían pago domiciliario tampoco se estresen, allá van a ir a pagarle. Es decir, anunciamos que era el Banco Agrario porque nos toca pues también decir quién es el operador Claro.

El aliado estratégico va a ser para la mayoría de casos Supergiros y en algunos casos vamos a tener caja extendida, es decir, mejoramos el servicio.

¿Cuántos son los beneficiarios y cómo va a funcionar?

David Ricardo Herrera, que es el profesional especializado a cargo del programa Colombia Mayor explicó “en el departamento del Quindío tenemos 23000 beneficiarios del programa Colombia Mayor con una inversión más o menos de 3.000 millones de pesos que se van a girar en este pago número cuatro que corresponde a lo que digamos es el mes de abril pero que se va a pagar a principios de mayo.

David Ricardo Herrera, Colombia Mayor Prosperidad Social. Foto Ángeles Gonzáles Ampliar

Del 7 al 19 de mayo con giros, entonces, en cada municipio Banco Agrario va a tener un aliado estratégico para apoyar el tema de los pagos por giro. Por ejemplo, en el municipio de Armenia, pues vamos a estar con Supergiros con Facilísimo, quien va a apoyar como se venía realizando en pagos anteriores, toda la persona va allá con su cédula, se identifica y allá le dan el pago como tal.

Municipios

En el municipio de Calarcá vamos a tener Supergiros y adicionalmente vamos a estar con Efecty, que es otro operador que en ese municipio nos va a apoyar lo mismo en los municipios de Pijao y de Quimbaya, vamos a tener Supergiros y Efecty.

¿En dónde cambia de pronto el operador?

En Montenegro va a estar es Reval, es MultiPagas, Es el único municipio que va a tener, digamos, es esa diferencia, pero Multipaga pues va a asumir, digamos, el mismo rol que tiene Supergiros en los demás municipios y va a realizar pues el pago de Colombia Mayor.

Y el caso de Circasia que lo vamos a hacer a través de caja extendida que van a ser los días 9, 10 y 12 de mayo en el horario de 7 de la mañana 5 de la tarde en el antiguo hospital donde los beneficiarios de Colombia Mayor pues se pueden acercar y en esos días pues serán atendidos para poder darles el incentivo.

Acudir a las fuentes oficiales

La directora de Prosperidad Social y el llamado a estar informado es importante y sobre todo ir a la fuente., tenemos algunos especuladores o amigos de lo ajeno, que se llaman tramitadores y yo les quiero reiterar lo que siempre les hemos dicho. Prosperidad social no tiene tramitadores. Nosotros tenemos un enlace en las alcaldías que nos hace el apoyo para la atención a ustedes.

Prosperidad social igualmente tiene una sede en el municipio de Armenia, en la carrera 15, número 12 13, Y si por X o Y motivo no se puede desplazar a la alcaldía, ni tampoco a la sede regional Quindío, pues hay unas líneas de comunicación gratuita como son la línea nacional 01 8000 95 11 00 o en Armenia 606 736 89 71.

Y tampoco me puedo comunicar porque es que no, aunque esas son gratuitas, esas no necesitan que tenga el celular cargado ni de minutos ni de nada. Entonces, le dice a alguien, al hijo, al hermano que mantienen en las redes que, por favor, se meta a la página de Prosperidad Social y ahí hay un link que dice, “Colombia Mayor”, Le da clic a ese link y ahí le pide inmediatamente el número de documento que va a consultar y ahí le aparece, es decir, “No hay por dónde nos enreden y nos engañen.” Y ahí también le dicen, “El punto de pago suyo es en tal lado.” Entonces, usted ya se va directamente sin algún tipo de inconveniente a reclamar su incentivo.