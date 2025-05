Si no hay concepto favorable del Senado, no puede haber consulta: presidente Consejo de Estado

Ibagué

El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, aseguró durante el evento Justicia Abierta realizado en Ibagué, que la sociedad tiene rodear la justicia, porque sin justicia el país está llamado al abismo, al referirse al irrespeto a las decisiones judiciales desde las instituciones.

“Hay que rodear a la justicia y valorar la función que cumplen los jueces, los jueces en Colombia deciden los destinos de una persona, la vida, la libertad, los bienes y cada fallo judicial resuelve un conflicto entendiendo que los jueces son agentes de transformación social e instrumentos de paz”, resaltó el magistrado.

Al igual manifestó que “La justicia no puede ser cooptada por intereses distintos a aquel que debe regir siempre el acatamiento de la Constitución y la ley, no puede descalificarse a los jueces en Colombia porque cumplen su tarea, eso afecta la justicia afecta la majestad de quienes ejercemos esta labor, pero además hiere de muerte un principio fundamental de la justicia, la autonomía y la independencia de los jueces. La justicia representa el más caro valor donde todos los ciudadanos estamos comprometidos para hacer de ella del último valor moral de una sociedad”.

A la vez aseguró que las instituciones tienen unos roles que cumplir y hay que entender que la dinámica de pesos y contrapesos, hay que permitir para que el Estado constitucional funcione,

La consulta popular y el Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, afirmó que sí el Senado no aprueba la Consultar Popular, se debe respetar está decisión “Antes de hacer la consulta popular debe existir un concepto favorable del Senado, de suerte que, si no hay un concepto favorable del Senado, pues no puede haber consulta”, dijo el Presidente del Concejo de Estado.

En medio de este evento realizado en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima, el magistrado manifestó que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana pero que debe cumplir los requisitos establecidos en la ley.

“Hay unas normas que reglan el asunto, sino participa la tercera parte del censo electoral colombiano tampoco se daría, estamos hablando de 13 millones 800 mil ciudadanos aproximadamente, aún habiendo esa consulta, también exige que sea aprobado por la mitad más de uno esos participantes”, puntualizó el magistrado, Luis Alberto Álvarez Parra.