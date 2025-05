“No se ha amedrentado ni amenazado al Congreso de la República”: Benedetti a Efraín Cepeda

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la carta que envió el presidente del Senado, Efraín Cepeda, a todos los congresistas, y en la que les pide “que no se dejen amedrentar y voten según su conciencia”, esto luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro el pasado 1 de mayo en la Plaza de Bolívar.

Según dijo Benedetti, no se hizo ningún tipo de amenaza en contra del Congreso. Explicó que lo único que se dijo a los legisladores es que si votan en contra de la consulta popular, probablemente el pueblo no los va a reelegir.

“A mí lo que me preocupa de esa carta es que el presidente Cepeda dice que se está amedrantando al Congreso de la República y hay que rechazar de forma tajante que no se ha amedrantado ni se ha amenazado al Congreso de la República. Lo único que se dijo es, vea, si no votan los derechos de los trabajadores de que tengan un sueldo decente, muy seguramente el pueblo lo que va a hacer es no reelegirlos”.

Mencionó también el ministro del Interior que una amenaza es “cuando usted saca al Ejército a la calle, cuando se apresa sin órdenes judiciales, cuando hay atentados contra alguno de ellos. Nadie puede decir que eso”, señaló incluso Benedetti que “nadie se puede asustar por la espada de Bolívar”.

Dijo además el jefe de la cartera política que el presidente del Senado está en todo su derecho de acudir ante organismos internacionales para denunciar “los ataques“ que ha recibido por parte del presidente de la República. Insistió Benedetti en que “ojalá lo haga para esclarecer que no ha habido ninguna amenaza”.

Por otro lado el ministro del Interior se refirió al trámite que debe surtir ahora la consulta popular en el Senado. Aseguró que “no puede decir que tengan las mayorías”, pero dijo que es “bastante optimista” frente a su aprobación.