Mientras que disidencias anuncian dejación de armas en Tibú, en Ituango anuncian guerra con las EGC

Ituango- Antioquia

Este fin de semana, el gobierno nacional y el frente 33 de las disidencias acordaron una zona en Tibú, Norte de Santander, donde comenzará una dejación de armas de ese grupo ilegal. Este frente está bajo las órdenes de alias Calarcá, lo mismo que el bloque Magdalena Medio en Antioquia, que abarca los frentes 4, 18, 34 y 36.

Lo particular del caso es que justo este domingo 4 de mayo el frente 18, Román Ruiz, que delinque en Ituango, Antioquia y que también está subordinado a alias Calarcá, anunció que está preparando una ofensiva militar contra sus enemigos, el Clan del Golfo, en ese territorio del Norte de Antioquia. Así lo hizo saber de manera pública en un comunicado en sus redes sociales. Aseguraron que le da un plazo de ocho días a la fuerza pública para que actúe contra las EGC, porque de lo contrario ellos lo harán, lo que aumentará la violencia en esa ya golpeada población.

El anuncio se hizo luego de que el grupo ilegal enumerara una serie de acciones criminales del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo que habrían sido cometidas en el mes de abril. Este listado reunió seis denuncias, entre ellas, montos millonarios de extorsiones, asesinatos de dos firmantes de paz y otras acciones que intimidan a la comunidad. También mencionaron que ya han sostenido combates y que han logrado afectar a sus enemigos.

Esta decisión contrasta con la voluntad de paz que comunicó alias Calarcá y que se conoció el pasado sábado, ya que, como es bien sabido, las confrontaciones perjudican a la población civil, especialmente rural, que queda en medio del fuego cruzado.

Finalmente, y pareciera irónico, el frente 18 al mando de alias Ramiro le solicitó al Clan del Golfo que, “si pierden el combate, no se desquiten con los civiles; la confrontación armada no es con ellos”. Además, a la población le recomendaron no transitar por caminos solitarios y tampoco a altas horas de la noche para que eviten cualquier riesgo.

Comunicado frente 18 disidencias Ampliar