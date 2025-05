JEP abrió investigación a siete militares por posibles crímenes contra pueblo Arhuaco

La Jurisdicción Especial para la Paz tomó la decisión de abrir este incidente de incumplimiento en el marco del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes del Caso 09, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto.

Entre los comparecientes se encuentran el general Juan Salcedo Lora, el coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, el capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, el coronel Rafael Mejía Roa, el mayor Hernán Carrera Sanabria, el sargento viceprimero Cosme García Camacho y el sargento primero Daniel Rivera Rincón, quienes presuntamente estarían relacionados con la desaparición y homicidio de tres Mamos Arhuacos, así como la tortura de dos indígenas de la misma comunidad, ocurridos en 1990.

En la decisión que abrió el incidente, se explica que, si bien los comparecientes tienen el derecho a no autoincriminarse, lo que implica que no están obligados a reconocer su responsabilidad, a menos que ya estén condenados, por mandato constitucional tienen la obligación de aportar a la verdad plena y no mentir.

Por esta razón, el tribunal afirmó que, si se comprueba el incumplimiento al régimen de condicionalidad, los comparecientes podrían ser expulsados de la Jurisdicción.