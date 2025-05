Javier Gandolfi criticó el arbitraje colombiano, tras el empate de Nacional y Medellín: esto dijo

La edición 339, en partidos oficiales del clásico antioqueño entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, finalizó 1-1 en el Estadio Atanasio Girardot por la fecha 17 de la Liga Colombiana, gracias a una anotación de Edwin Cardona al minuto 40′ en el conjunto verdolaga, y el gol de Marcus Vinicius al 89′ por parte de ‘El Poderoso’.

Este resultado no le funcionó a los dirigidos por el entrenador Alejandro Restrepo para alcanzar el puntaje mínimo y lograr la clasificación de manera anticipada a los cuadrangulares, teniendo en cuenta que suman 29 unidades.

El partido finalizó con dos jugadores expulsados en Independiente Medellín (Francisco Chaverra al 53′ y Brayan León al 90+5′) y uno en Nacional (Jorman Campuzano al 90+5′).

Atlético Nacional debe preparar el compromiso que tendrá el 8 de mayo en Medellín por Copa Libertadores frente a Internacional, y posteriormente, deberá enfrentar a Llaneros por Liga Colombiana. Por su parte, el próximo juego de Independiente Medellín será el 9 del mismo mes, frente a Atlético Bucaramanga, en el compromiso válido por la jornada 18 de la Liga Colombiana.

Declaraciones de Javier Gandolfi tras el empate con Medelín

Luego de la igualdad frente a Independiente Medellín, el entrenador de Atlético Nacional Javier Gandolfi fue cuestionado acerca de la forma en que las hinchadas viven los clásicos en Argentina y en Colombia; donde aprovechó para mostrar su inconformismo con algunas decisiones arbitrales en estos duelos decisivos.

¿Cuáles fueron las instrucciones para cerrar el partido?

“Los últimos 5 o 7, son minutos donde es difícil buscar una respuesta lógica. Normalmente, con un gol de ventaja y con dos hombres de más, uno puede suponer que es un resultado cerrado, pero también existen este tipo de situaciones. Me hubiera gustado que no suceda, pero lo acepto.

El análisis general es que lo controlamos en todo momento, hasta los últimos minutos, cuando entramos en un terreno que podía pasar cualquier cosa. Sucede que nos empatan y sirve para corregir. Estoy muy tranquilo, y eso le transmitiré al equipo".

¿Qué pretendió con los cambios?

“El primer cambio fue el de Edwin (Cardona) en el entretiempo. Él venía de una semana con una molestia en la rodilla, me pidió jugar unos minutos más y siempre digo que voy a cuidar al jugador. Lo que buscamos era que Billy ocupe la posición, y Asprilla lo haga por extremo, así que fue cambio por cambio para buscar amplitud.

Después cambié a Mateus (Uribe), que también venía con ritmo de partidos después de una lesión, y entró Elkin (Rivero), que tiene la misma característica del pase filmado. Siempre buscamos el gol".

¿Cuál es el plan para mejorar el desempeño del equipo en condición de visitante en Liga?

“Hoy de visita cortamos una racha de no convertir, que me la habían nombrado en otros partidos también. Muchas veces he dicho que lo intentamos de la misma manera; cuando convertimos y cuando no lo hacemos. En ocasiones no te sale de visita.

Entramos en una zona en la que queríamos estar, y seguramente llegaremos con el tanque lleno. Desde mañana trabajaremos para el lindo partido que tenemos el jueves“.

¿Cuál es la diferencia en la forma de vivir los clásicos en Argentina y en Colombia?

“Se asemeja, pero hay una gran diferencia. Acá hoy se puede compartir hinchadas, en Argentina lastimosamente solo se juega con público local.

En lo que también noto una diferencia es en que tenemos muchas expulsiones. No solo en los clásicos, sino en el fútbol colombiano. Mucho más cuando se juegan clásicos.

Eso va acompañado de la adrenalina del partido, ya que se juegan de una manera muy distinta".