¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League? Fechas, horarios y transmisión

🤩🏆 ¡Se definen los finalistas de la Champions League! Esta semana se disputarán las llaves Inter vs Barcelona y PSG vs Arsenal. Prográmese acá



⚽️📻 No olvide que todos los partidos de esta instancia podrá seguirlos en #ElFenómenodelFútbol https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/sH1xWi1b2Q