Alcaldía de Barranquilla advierte sobre estafadores que se hacen pasar por funcionarios del Sisbén

La Alcaldía de Barranquilla advierte a la comunidad sobre personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios del Sisbén para engañar a la ciudadanía solicitando dinero o información personal a cambio de falsas promesas como la disminución del puntaje o la obtención de beneficios.

La Oficina del Sisbén aclara que las visitas domiciliarias solo se realizan cuando el propio ciudadano ha solicitado una nueva encuesta para su inclusión o actualización en el sistema. En ningún caso se realizan visitas para modificar el puntaje, ya que la clasificación del Sisbén es determinada exclusivamente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), sin posibilidad de alteración por parte de funcionarios locales o terceros.

Se recuerda a la ciudadanía que todos los trámites del Sisbén son personales y gratuitos, y se llevan a cabo únicamente en los puntos oficiales de atención o en eventos institucionales autorizados, como las ferias lideradas por la Gerencia de Ciudad y el Centro Intégrate.

La Oficina del Sisbén no realiza visitas puerta a puerta sin solicitud previa. Por ello, si usted no ha iniciado ningún trámite, no debe permitir el ingreso a su hogar de personas que se identifiquen como funcionarios del Sisbén. Estas visitas pueden tratarse de intentos de estafa.

Recuerde:

No entregue documentos, dinero ni información personal a desconocidos.

Reporte de inmediato cualquier visita o llamada sospechosa a las autoridades.

Todos los servicios del Sisbén son gratuitos.

Puntos de atención oficiales del Sisbén en Barranquilla:

Sede Murillo: calle 45 # 44 – 77.

Sede Alcaldía Local Metropolitana: calle 49 No. 8B Sur -15.

Sede Alcaldía Local Suroccidente: carrera 21B # 63-06.

Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., bajo la modalidad de pico y cédula.

Distribución por último dígito de la cédula: