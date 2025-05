Monseñor Edgar Aristizábal reza porque los duitamentes elijan bien en las elecciones atípicas

Duitama

A pocas horas de iniciar las votaciones en Duitama a las elecciones atípicas a la alcaldía del municipio, monseñor Edgar Aristizábal Quintero, obispo de la Diócesis Duitama-Sogamoso, reza porque los duitamenses tomen la mejor decisión para la ‘Perla de Boyacá’.

En diálogo con Caracol Radio, monseñor Aristizábal le solicitó al próximo alcalde o alcaldesa del municipio que trabaje con honestidad y respeto por los ciudadanos.

“Ojalá que se trabaje con honestidad, ojalá que se trabaje pensando en la dignidad de cada ser humano, ojalá que se trabaje por el bien de una comunidad, no buscando servirse del pueblo, ojo, no buscando servirme, ese es un gran peligro que podemos tener todos los que hacemos autoridad, sino servir a cada ser tratando con humildad, con sencillez, con alegría”, indicó el Obispo de la Diócesis Duitama-Sogamoso.

Por otro lado, enfatizó que el trato que se está viendo en las redes sociales entre simpatizantes de un candidato u otro no es el mejor y espera que eso no se traslade a las calles.

“Me da lástima que de pronto no sea así en la calle y que estemos hablando mal el uno del otro, eso no le conviene a nadie, a ninguna institución, a ninguna comunidad le conviene eso que estemos hablando mal del otro, eso es muy triste”, apuntó.

Tras el encuentro que tuvo la semana anterior con los siete candidatos, monseñor Edgar Aristizábal indicó que fue una reunión cordial y aseguró que todos los aspirantes tienen muy buenas propuestas para el municipio.

“En el encuentro, yo diría que nos fue bien. Primero, sí, vinieron todos, los siete candidatos estuvieron presentes, cada uno se identificó, habló algo de su vida, y hablaron de propuestas muy bellas y de labores muy bellas. Todos tienen cosas muy buenas, todos tienen valores”, dijo.

Por último, monseñor Edgar Aristizábal Quintero le envió un mensaje a la comunidad para que este domingo salga a votar y tomen una buena decisión.

“Lo importante ahora, querida comunidad, perdónenme que lo insista, como obispo y pastor, ojalá nos acerquemos a las urnas a votar, a depositar ese voto, porque eso es muy importante hacerlo, ejercer ese derecho que aún tenemos. Ya sabemos, si no me gusta ningún candidato, puedo votar en blanco, pero bueno, ojalá se pueda elegir a uno y ojalá la ciudad tenga una cabeza y esa cabeza en comunión con la comunidad y con los que le acompañan, se pueda hacer una muy buena labor en bien de todos”, agregó.

Vale la pena recordar que para la ciudad de Duitama están habilitados 96.490 ciudadanos que pueden sufragar, 22 puestos de votación en los cuales van a funcionar 245 mesas de votación.