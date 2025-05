Lecciones del apagón en España: reacción, fuentes de generación y vulnerabilidades

En Hora20 una mirada a lo que dejó las casi 12 horas de apagón generalizado en la península ibérica. El análisis a las causas, los efectos, pero sobre todo, lo que develó sobre los sistemas energéticos actuales y sus vulnerabilidades. El debate sobre las lecciones que deja el apagón, la incidencia de las distintas formas de generación y de cuáles serían los escenarios para Colombia bajo una situación similar a la que se vivió esta semana en España y Portugal.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Prieto, embajador en Colombia del Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear, médico, magíster en Energía y Sostenibilidad, profesor universitario, explicó que si bien la causa del apagón no es clara, sí se entiende que el fenómeno se dio por cuenta de una desconexión ante una oscilación de potencia, “normalmente los sistemas tienen capacidad para oscilaciones y en este caso no se dio la capacidad para responder. Hay fuentes de generación que pueden responder mejor que otras”, en esa medida, dijo que es fundamental que las matrices combinen alternativas. Explicó que unas fuentes de generación utilizan rotores que giran, como la nuclear, hidráulica, gas o como el carbón, “ese grupo de fuentes es en firme y es estable y aporta inercia, que es la capacidad del sistema para conservar su estado a pesar de perturbaciones”. No obstante, dijo que hay otro grupo de fuentes como eólica y solar, las cuales no tienen esa capacidad de generar inercia rotacional. En esa medida, dijo que una situación como la de España, si uno no tiene esa ecuación y hay un coctel en el que reparte las distintas fuentes, “claro que es vulnerable a generar este tipo de caídas, llama atención declaraciones de Sánchez porque él responsabiliza a la nuclear. La nuclear es fuente en firme, eso hay que aclararlo, lo segundo es que es una energía que no oscila, es estable”.

Joan Herrera, abogado especializado en energía, socio de la consultora SAMSO y exdirector del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, detalló que las plantas se desconectan ante la oscilación con una diferencia de 15 segundos e independiente del gestor de la planta y tiene que explicarlo todo, “hay una necesidad de transparencia porque si no, no se puede dar explicación. Hay segundo factor de fallo que es por qué no se pone el cortafuegos aislando la zona del incidente”. Detalló que Europa en general y España en particular, tiene una dependencia energética que contiene elementos de vulnerabilidad geoestratégica notables, “hay un desarrollo importante de renovables en solar y eólica y claro que eso ha supuesto que los diferenciales de precio de la electricidad entre Europa y España sean notables a favor de España”. Frente a si las renovables afectaron la vulnerabilidad del sistema, toca preguntarse si el lunes pasado era el día con más renovable y con menos síncrona y la respuesta es que no, “el lunes fue un día normal con fotovoltaica y eólica, donde hubo potencia nuclear e hidráulica, por tanto, no era un día con soles y nubes donde la frecuencia variaría, era un día soleado y con temperaturas normales”.

De otro lado, resaltó que a pesar de la gravedad del fallo, se debe rescatar que el restablecimiento del servicio fue rápido frente a otros apagones como el que vivió Texas hace unos años, cuando se demoraron hasta una semana en restablecer el servicio eléctrico.

Ricardo Ávila, periodista, analista en El Tiempo y consultor, destacó la inmensa atención mundial que ha despertado el apagón, “ocurre porque a finales de febrero en Chile hubo un apagón similar, pero no despertó el interés. En este caso la explicación radica en que España es considerado un caso ejemplar en el uso de renovables no convencionales en particular eólica y solar, de hecho, en días recientes el 100% de la demanda fue atendida por este tipo de generación”. En ese plano, dijo que el apagón despierta atención, “lo que interesa es aprender de lo ocurrido, qué prevenciones tomar, qué riesgos implícitos o explícitos hay por cuenta del uso de no convencionales como solar y eólica y sobre la robustez del sistema porque nadie quiere un apagón”.

En relación con Colombia, dijo que los riesgos en el país no son similares a los de España, pues explicó que los riesgos están más relacionados con la falta de capacidad de energía ante la demora en la entrada de nuevos proyectos y de falta de oferta potencial que no se ha cumplía, “las experiencias llaman la atención, pero el peligro es más estructural que de lidiar o resolver un apagón originado por lo técnico. Colombia tendrá dificultades serias a la vuelta de uno o dos años porque se envían señales equivocadas para lograr expansión de la capacidad”.

En cuanto al paralelo con Colombia, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, economista y vicepresidente de Aliadas, dijo que la capacidad en Colombia es de una generación 65% hidráulica, 25% térmica y hasta un 10% solar, “entonces comparando con España, si el tema es por no tener fuentes síncronas en momentos en los que se da salida de las plantas y encadenamiento”. Sin embargo, dijo que nuestro problema no es de intermitencia, frecuencia y de inercia, aunque dijo que sí se ha analizado el efecto de la transición, “uno de esos análisis es la capacidad de absorber las renovables, eso es una preocupación en todo el país, hasta dónde el sistema en transmisión en cortafuegos, desde generación con inercia y todo lo técnico, hasta dónde aguanta. Es una de las grandes diferencias”.

Resaltó que es importante mantener la premisa de un esquema más diversificado en el que el portafolio incluya generación térmica, hidráulica, renovable y nuclear, “prefiero diversificar y no tener todos los huevos en la misma canasta”.

Sobre el panorama local, dijo que el problema es de mediano y largo plazo, pues aseguró que Bogotá ya tiene problemas de conexión ante las dificultades de transmisión y de la expansión de generación de energía y renovables, “de lo que debía entrar en operación en los últimos 3 años, sólo está funcionando en generación eólica y solar una 25%”, con lo cual, dijo que la preocupación de cara al 2027 se mantiene por cuenta del déficit que podría llegar a ser del 7% en energía en firme.

Sohaib Nadi, Redactor de Informativos fin de semana cadena ser, contó que la sensación de desconcierto sigue estando presente, “parece que ya pasó una eternidad, pero hay muchas preguntas que sobrevuelan en la sociedad de qué pasó en ese momento, esos segundos para que todo el país se fuera a negro. Es la pregunta que persiste, no sabemos por qué pasó y creo que es verdad que sacamos un aprendizaje, sabemos cómo comportarnos ante la contingencia que no habíamos vivido”.

También contó que el espacio político no ha estado tan a la altura de cómo se podría esperar de un país democrático, “no se han explicado, no hay explicaciones suficientes, hay comparecencias del presidente del gobierno, pero todavía no tenemos certeza sobre todo de si no va a volver a ocurrir. El lunes nos dimos cuenta de las vulnerabilidades y de falta de infraestructura para hacer frente a un fallo técnico y humano. Queda de relieve que no tenemos lo suficiente para hacer frente a este tipo de contingencias”.