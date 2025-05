Gobierno estima que Consulta Popular tendría 15 millones de votos en las urnas

Congreso

Tras radicarse la Consulta Popular ante el Senado de la República, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino declaró que, de obtener el visto bueno del Senado y poder convocar a las urnas, se superaría el umbral de votación requerido, que es de aproximadamente 13 millones y medio de votos.

“Le doy una cifra, 15 millones de votos por la consulta popular. Y habrá 8, 9 o 10 millones de votos por el sí de cada una de las 12 preguntas que le hemos propuesto al pueblo”, respondió en medio de una rueda de prensa el funcionario.

Allí fue claro en señalar también que el Senado a partir de la fecha tendrá máximo 30 días para pronunciarse: “La ley 1757 habla de 20 días prorrogables por 10 días más. Días calendario. Si no lo hacen, el presidente de la República queda automáticamente habilitado para convocar a las urnas”.

La única opción para que la consulta popular no se lleve a cabo es que las mayorías del Senado voten por el No. Sin embargo, Sanguino al respecto dijo que “esperemos que no cometan la torpeza de negarle al pueblo, que es quien les entrega el poder, expresarse en las urnas sobre un asunto que corresponde a la vida hoy de 25 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral”.

Además, advirtió el jefe de cartera que “si niegan esta consulta, entonces la consulta se hará el 8 de marzo del 2026 (día de las elecciones a Congreso). El pueblo pasará factura de cobro a quienes le nieguen la posibilidad de expresarse en las urnas en esta consulta popular”.

Sanguino fue claro en su mensaje a la cámara alta una vez fue radicado el texto de la consulta: “Ahora le corresponde al Senado no ponerle mordaza al pueblo y permitir que la gente concurra a las urnas cuando el presidente de la República nos convoque”.

De hecho, según el documento que presentó el presidente Petro, el Gobierno tiene previsto que el Senado se pronuncie a más tardar el primero de junio, por lo que la eventual convocatoria a las elecciones sería antes del primero de septiembre.