Gobernador de Boyacá propone crear un estatuto tributario para las pequeñas y medianas empresas

Tras la radicación de la Consulta Popular anunciada por el presidente de la República, Gustavo Petro, diversos actores políticos han expresado su postura frente a una posible Reforma Laboral. Entre ellos, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, manifestó su apoyo a la iniciativa del mandatario.

Amaya aclaró que su respaldo no obedece a intereses políticos ni a simpatías personales. “No es por quedar bien con Petro, como muchos dicen. Yo solo hago lo que creo que es conveniente. Cuando se está en la cotidianidad del país, hay que tomar posición; no podemos quedarnos tibios esperando a que todo pase”, afirmó.

El gobernador recordó su participación activa en la promoción de la Consulta Anticorrupción y en campañas a favor del “sí” en el plebiscito por la paz, en coherencia con esas posturas, también considera necesario apoyar esta nueva consulta. “No es solo un derecho, también es mi deber contribuir a impulsar una iniciativa que puede beneficiar a los trabajadores de Colombia”, señaló. Y

La consulta no es mala porque la proponga Petro. Él no inventó los derechos laborales, eso es una discusión global. Debemos dar un debate con argumentos serios y razonables —

Como parte de su propuesta, Amaya planteó la creación de un estatuto tributario que permita reducir el impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas. La idea es que los recursos adicionales que estas empresas puedan invertir se descuenten del pago de impuestos. Además, sugiere que en el mecanismo de consulta no solo se responda “sí” o “no”, sino que también se presenten fórmulas concretas como la mencionada, para evitar que los costos operativos terminen aumentando.

Finalmente, destacó que Boyacá es el segundo departamento del país que más ha reducido el desempleo en el último año, logro que atribuye a las alianzas estratégicas entre el sector público y privado.