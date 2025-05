Garantías laborales, derecho a pensión y registro de artistas: Gobierno y OIT lanzan plan laboral

Este viernes 2 de mayo el Ministerio del Trabajo junto con el Ministerio de Cultura y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) lanzaron la ‘Ruta de formalización laboral para las trabajadoras y trabajadores del arte y la cultura en el país’. De esta forma, se busca mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los colombianos que se dedican a este sector.

El anuncio lo hicieron los ministros desde la ciudad de Valledupar, Cesar, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata.

De acuerdo al Gobierno, esta ruta laboral se enfoca en tres aspectos para así garantizar que el sector tenga condiciones laborales dignas: Contrato laboral, acceso al derecho a pensionarse con los mecanismos que ofrece la reforma pensional, Ley 2381 de 2024, y la reglamentación del artículo 13 de la Ley de los Actores.

Frente al contrato laboral, explicaron que el Gobierno compartirá un proyecto de decreto para que los artistas sean contratados con todas las garantías laborales, sin importar la duración de la actividad.

Por otra parte, frente al derecho a pensionarse bajo la reforma pensional, hoy Ley 2381 de 2024, los ministros detallaron que el Gobierno va a tramitar un decreto que reglamentará el acceso de los artistas y trabajadores del sector cultural al derecho a pensionarse. Esto se garantizará mediante el fondo de solidaridad pensional.

Mientras tanto, frente a la reglamentación del artículo 13 de la Ley de los Actores, el Gobierno aseguró que en 2024 comenzó el proceso que creará el Registro Nacional de Actores. Por medio de este se protegerán los derechos de los actores.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que esta es una propuesta de formalización para los artistas, los músicos, y quienes hacen cultura. En medio esto, indicó que el arte y la cultura no son solo una actividad creativa, sino que son un trabajo o actividad laboral que debe ser digna y decente. “En Valledupar, por ejemplo, hay por lo menos 5.000 artistas que no tienen ingresos fijos, seguridad social ni una pensión, que no tienen una vivienda. Queremos una transformación democrática y de los territorios”.

Sanguino también comentó que antes de que se consolidara la ruta laboral para el sector cultural, se hicieron unas mesas con sectores artísticos y el sector audiovisual para definir el rumbo de la ruta y escuchar a los trabajadores.

En cambio, la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, aclaró que este es un momento histórico y que esta ruta laboral es deuda que el país tenía con el sector de cultural tras la sanción de la Ley 397 de Cultura y los artículos 30 y 31. “Con esta ley se debía garantizar una normativa clara para la dignificación laboral. Ahora, con esta ruta habremos avanzado en saldar esta deuda histórica con el sector cultura”.