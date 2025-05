¿Es posible responder en bloque a la imposición de aranceles de EE. UU.?

En Hora 20, el análisis a los efectos en Colombia de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos. Los canales diplomáticos, los efectos para la economía, la respuesta de Colombia y el futuro de las relaciones comerciales. Después, el análisis a un estudio que analiza el panorama de los precandidatos a la Presidencia y su impacto en redes sociales. Por último, los aviones que decidió comprar el Gobierno para la Fuerza Aérea.

Lo que dicen los panelistas

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, señaló que una de las frases importantes de Trump en medio de la imposición de aranceles, es que el acceso al mercado de EE. UU. es un privilegio y no un derecho, “en lo político eso denota muchas cosas. Dice sobre el pensamiento de política pública de hígado, piensa en más posición de superioridad por su capacidad económica, pero políticamente hay respuestas sobre cómo negociamos el privilegio de estar allá. Herramientas son TLC, diplomacia y capacidad de mecanismos para relacionarnos de la mejor manera posible”. En esa medida, dijo que Washington busca mecanismos de seguridad a través de la balanza comercial y un asunto de balanza de pagos, donde está la preocupación de Trump.

Señaló que lastimosamente Colombia no tiene nada que poner, no gestiona en seguridad y no hay espacio para solucionar en ese frente. Sin embargo, dijo que cualquier trabajo debe ser en bloque y enfocarlo por países, como el tema de seguridad en Colombia.

Sobre el reemplazado de aeronaves, dijo que la FAC, que es la cenicienta de la Fuerza Pública y que pocas veces se prioriza. Dijo que la mejor opción es los Gripen por cuenta de reglas técnicas como desempeño, que son aviones versión 4.5, la más desarrollada, “el tema de trasferencia de tecnología, entrega de información especializada”.

Para Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad, el gobierno no ha cumplido con promesas de campaña como la reindustrialización o la misión en diversificación de las exportaciones, “la dependencia exportadoras creció 7,6% frente a 2023”. Sobre el tono de Washington, dijo que corresponde a una serie decisiones agresivas contra el mundo. Resaltó que Milei y Bukele, que han estado alineados con Trump también resultaron castigados con los aranceles, con lo cual, cree que poco puede servir la negociación. “Ayer empresarios terminaron regañados, el cierre de empresa no es cosa sencilla de reemplazar. Es bienvenido hacerlo, opero esfuerzos que ya otros hicieron y entregaron todo, imitan decisiones de Trump, pero da impresión de que no funciona”. Por último, dijo que claramente la imposición de los aranceles es una violación al TLC con Estados Unidos.

Sandra Borda, politóloga, internacionalista, profesora en la Universidad de los Andes y doctora en Ciencia Política, señaló que nadie pide política clara y definida, “pero acá con avisos hoy nos enteramos en entrevistas que reuniones con sector privado no han arrancado, que la reacción se adoptó hoy y no hay fecha de reunión. La ministra de Comercio encargada dijo que lo primero es pedir explicación de criterios utilizados para la decisión y Petro en trino dice que estudian imponer aranceles o retirar de acuerdo con empelo en sectores, cosas que no dicen los ministerios”. En esa medida, dijo que hay un caos interinstitucional, “Petro reacciona vía X acelerado jugando a analista”.

También dijo que la canciller atina al decir estas cosas de que estudiará, que protegerán industria y que diversifican, “todo lo clásico de toda la vida ante estas situaciones. Entonces, la medida no es sorpresiva, hay que ser cauteloso y tercero, no podemos construir relación en un momento tan difícil por la política exterior de ellos”.

Sobre lo que se puede hacer en adelante, dijo que si se quiere hacer, que se vaya con noción de los temas en los que quiere ceder, puede ceder y concesiones que va a hacer.

Mauricio Rodríguez, exembajador, profesor universitario, columnista y confundador de Portafolio, planteó que al problema comercial hay que sumarle una eventual descertificación de Colombia en lucha contra las drogas o certificación condicionada, “ahí podemos tener otro impacto económico grande de sanciones comerciales, menos ayuda, etc. Entonces de acuerdo con lo dicho, nos cogió la noche, ya tenemos el problema, manejarlo bien, coordinarlo sector privado y público”.

Dijo que la diversificación era una obligación hace tiempo, “pero es que hasta que no ocurre el evento, no reaccionamos, no planeamos, así pasó con Venezuela, siempre es improvisando”.

Resaltó que hay que combinar formas de lucha, “hablar con todo el mundo, con empresarios se van a perjudicar, con el Congreso, mire la bolsa USD$3.1 trillones perdió la bolsa, la peor caída desde pandemia”.