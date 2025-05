En Sincelejo la marcha del 1 de mayo estuvo pasada por agua, pero fue masiva

La lluvia que se presentó este jueves 1 de mayo en varios sectores de Sincelejo no impidió que la marcha del Día del Trabajo fuera multitudinaria en la capital de Sucre.

Según estimativos de Carlos Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Sucre, cerca de 15 mil personas, entre hombres y mujeres de todas las edades, participaron en la gran movilización.

Desde las 8:30 de la mañana se congregaron los manifestantes para salir desde el estadio de béisbol 20 de Enero para luego tomar sectores del barrio El Cortijo; las avenidas Argelia y Alfonso López, el monumento a Las Vacas, la carrera 20 del Centro de Sincelejo y finalizó en el Parque Santander.

“Nosotros seguimos luchando y promoviendo un trabajo digno”, anotó Figueroa, al tiempo que celebra que “en Colombia la tasa de empleo ha estado subiendo, creo que el Gobierno ha empleado a muchos, aunque algunos no lo vean así porque las cosas no son de la noche a la mañana. Llevamos apenas dos años y algo de gobierno frente a 200 años de no gobierno”. Expresó el presidente de la CUT en Sucre, Carlos Figueroa Piña.

El dirigente sindical recordó que la lucha por el empleo digno aún la siguen dando, es una tarea permanente con el conglomerado económico que ve en el trabajador una pieza más de sus empresas.

Agregó que “Este es un gobierno que sí se ha preocupado por el empleo, pero vemos que en Sucre es preocupante porque no vemos la proyección de una industria, de una empresa y por eso en el departamento ha aumentado el desempleo, estamos muy mal, no hay una política de empleo clara sino de aumento de la informalidad”.

Grupos de manifestantes portaban pancartas, lanzando arengas en favor de las reformas que promueve el Gobierno de Gustavo Petro.

Gran parte del recorrido de la manifestación trascurrió con un ambiente festivo impuesto por grupos folclóricos que acompañaron la multitudinaria marcha.

“Esta es la oportunidad de la gente joven, de que se escuchen nuestras voces, la consulta popular es una herramienta que nos va a permitir a nosotros trazar nuestro rumbo y nuestro futuro, también apoyamos la Reforma Agraria porque sabemos que es la herramienta que tenemos para transformar nuestras vidas, tener vida digna”, expresó Luz María Bello, representación de la Anuc y las juventudes.