Cerca de 4 mil indígenas permanecerán en Bogotá hasta que el Gobierno Nacional cumpla con acuerdos

Bogotá D.C

Más de 20 mil indígenas han regresado a sus territorios desde que llegaron a Bogotá el pasado 26 de abril para participar de las marchas del Día del Trabajo. Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó que cerca de 4.000 de sus miembros continuarán asentados en la Universidad Nacional.

Aunque la universidad aseguró que entre 2.000 y 2.500 indígenas permanecen en el campus, la Minga habla de cerca de 4.000 integrantes.

“Informamos a la comunidad universitaria de la UNAL y a la opinión pública, que continuamos en Minga de resistencia para el cumplimiento efectivo de nuestros derechos por parte del Gobierno Nacional de Colombia“, indica el comunicado de la ONIC.

¿Qué pide la Minga?

Este 2 de mayo, los indígenas que permanecían en la Universidad Nacional se movilizaron hacia la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con los puntos que acordaron en su agenda.

Lo que piden específicamente es que se firme el decreto 632, con respecto a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) para que algunas áreas sean reconocidas y protegidas como territorios indígenas. En estas zonas las comunidades ejercen su gobierno propio , administran sus recursos y establecen sus propias leyes.

“Estamos de acuerdo con la política que implante el gobierno frente a las diferentes reformas, pero ahí hay unos acuerdos que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que estamos avanzando y se viene avanzando, pero no hemos terminado los acuerdos al 100%. La exigencia de la minga es hasta que no terminemos al 100% no retornamos a los territorios”, aseguró Oswaldo Muca, Coordinador General de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIC).

A la fecha se han firmado cinco de ocho acuerdos entre las comunidades y el gobierno nacional.

La ONIC indicó que además de la expedición del instrumento para poner en funcionamiento los territorios indígenas como Entidades Territoriales Indígenas, también falta por definir la publicación y expedición del fondo del Buen Vivir y del fondo para la Vida.

¿En dónde se quedarán?

Uno de los temas que todavía genera dudas es el lugar donde permanecerán los 4.000 indígenas que se quedaron en Bogotá. Por un lado, la ONIC indicó en su comunicado que seguirán en el campus de la Universidad Nacional.

Sin embargo, la universidad aseguró que hasta este 2 de mayo podrían albergar a los indígenas.

“El compromiso del gobierno nacional y distrital es poder generar unas condiciones de traslado cumpliendo lo establecido por la universidad que hasta ese día de hoy podíamos tener condiciones logísticas y operativas para atender a la comunidad”, dijo la vicerrectora de la Universidad, Carolina Jimenez.

Si el gobierno nacional tarda en llegar a acuerdos en los puntos que exigen las comunidades, se tendrá que definir un lugar para su estadía en Bogotá.