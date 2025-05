Caso UNGRD: Corte deja en firme pruebas que encontró la Fiscalía contra Carlos Ramón González

JUSTICIA

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que avaló la legalidad de las pruebas encontradas por la Fiscalía General en las bases de datos del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González.

Es decir, la Corte negó la apelación de la Defensa del exdirector que buscaba tumbar estas pruebas que, podrían probar su supuesta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (UNGRD).

Entre los elementos materiales probatorios recaudados se encuentran sus registros detallados de comunicaciones, rastreo geográfico, financiero, migratorio, digital y tecnológico.

¿Por qué se le investiga a Carlos Ramón González?

Según el ente acusador, González habría ordenado el pago de millonarios sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara en octubre de 2023, con el fin de impulsar las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Por eso se le investiga por el delito de tráfico de influencias a servidor público.

“Habría instruido a Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, para obtener contratos en favor de los congresistas Iván Leónidas Name Vázquez y Andrés David Calle Aguas. Al no concretarse dichos contratos, se habría optado por la entrega de dinero en efectivo: $3.000 millones para Name Vázquez y $1.000 millones para Calle Aguas”: este es el señalamiento de la Fiscalía en contra del exdirector del DAPRE.

Cabe resaltra que desde hace un largo tiempo se desconoce la ubicación del exdirector del DAPRE.