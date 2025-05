Sorpresa en NBA: Lebron James deja abierta la puerta de su retiro tras la eliminación ante Minnesota

Lebron James y Luka Doncic, que cayeron este miércoles eliminados en la primera ronda con Los Angeles Lakers frente a los Minnesota Timberwolves, lamentaron el temprano final de su campaña y reconocieron que no estuvieron finos ni en el plano individual ni en el colectivo.

Luego del partido disputado en Crypto.com Arena, Lebron James y Luka Doncic tuvieron la oportunidad de dar declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa, y esto fue lo que afirmaron.

Lebron James habló acerca de su posible retiro

LeBron James admitió este miércoles, tras la decepcionante eliminación de sus Los Angeles Lakers del ‘playoff‘, no saber cuánto tiempo más seguirá jugando.

“Me sentaré a hablar con mi familia, mi esposa y mi círculo de confianza para comentarlo y ver qué pasa. Luego también tendré una conversación conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando”, dijo James tras la derrota en casa.

“La verdad es que ahora mismo no tengo la respuesta”, añadió el veterano jugador de los Lakers, que con 40 años ha completado su temporada 22 en la NBA. James, de hecho, dejó la puerta abierta a una retirada al ser preguntado por posibles fichajes para los Lakers este verano.

“La verdad, tengo muchas cosas que pensar sobre mí mismo, así que no sé cómo será la plantilla. No sé, la verdad, en qué punto estoy yo ahora mismo”, admitió.

James anotó 22 puntos, registró 7 rebotes y 6 asistencias en la derrota de los Lakers. Para Lebron, el adiós a la postemporada deja sensaciones de “decepción e insatisfacción”.

“Cada temporada en la que no he llegado a las finales o no he ganado el campeonato ha sido una decepción”, dijo

Declaraciones de Luka Doncic

“Obviamente hay tristeza. No jugué como debería y como equipo no jugamos como podíamos. Pero enhorabuena a Minnesota: jugaron una serie extraordinaria. Fueron el mejor equipo, honestamente”, afirmó el esloveno de 26 años.

Los Lakers fueron eliminados por 1-4 en su serie de primera ronda contra los Timberwolves, que ganaron 96-103 el quinto partido de la eliminatoria en Los Ángeles.

Doncic anotó 28 puntos, atrapó 7 rebotes y repartió 9 asistencias pese a jugar todo el segundo tiempo con molestias por una caída antes del descanso.

El base es elegible para extensión con los Lakers este verano y esta noche aseguró que no ha “pensado en eso todavía”, pero al mismo tiempo se mostró muy satisfecho de su tiempo en la franquicia de púrpura y oro y también señaló que tiene muchas ganas de hacer una pretemporada completa con el equipo.

“Ha sido genial, honestamente. La manera en la que los fans me aceptaron ha sido increíble, la manera en que la comunidad me aceptó ha sido increíble. Estoy realmente contento de estar aquí”, afirmó.

“No diría presión pero es un orgullo representar a uno de los mejores equipos del mundo. Es un orgullo representar a los Lakers”, apuntó.

Además, el esloveno tuvo palabras de elogio para su entrenador JJ Redick.

“Creo que es un entrenador extraordinario. No hay muchos técnicos que hagan lo que él hizo en su primer año (...). A veces me parece como que estoy en Europa un poco así que me encanta. Tenemos un gran vínculo. Ha sido increíble con él, como entrenador”, afirmó.