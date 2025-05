Petro advierte que el pueblo ‘revocará’ al Congreso si no aprueba la consulta popular

El presidente Gustavo Petro participó en la tarde este jueves 1 de mayo, de la jornada de movilizaciones convocadas en la Plaza de Bolívar en respaldo de las reformas sociales y la consulta popular.

Allí el mandatario, quien se desplazó desde la Casa de Nariño en compañía de todo su gabinete y junto con la espada de Bolívar en una urna de cristal, aseguró que si los congresistas no aprueban la consulta popular “el pueblo de Colombia se levanta y los revoca”.

“El senador y el representante a la Cámara tienen que hablar de frente al pueblo, así que los quiero aquí hablando entre esta manifestación. Si en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta. El pueblo de Colombia se levanta y los revoca”, dijo.

También, cuestionó el presidente que las fachadas del Congreso se hayan cubierto con lonas negras, justo el día en el que él ingresará a radicar el documento de la consulta popular.

“No entiendo por qué allá donde trabajé 20 años, el Congreso de Colombia, hoy está rodeado de negro, ¿qué es eso?, qué significa a quién se le ocurrió la idea, colocar toda la fachada del Congreso y rodearse como si no existiera en Colombia, cómo si esa institución no fuese constituida por el voto popular, como diciendo les damos la espalda, no los oímos, queremos quedarnos allá guardados, escondidos, quizás con miedo, detrás de esta falda negra que le han puesto”.

Insistió el jefe de estado en que que tanto él como los congresistas son “sirvientes del pueblo”, cuestionó que estén, según él, asustados.

“¿Entonces qué son esos senadores, esos representantes y este presidente? Sirvientes y sirvientas del pueblo, Katherine, Cathy y cómo se llamen. (…) yo soy sirviente del pueblo, ellas sirvientas del pueblo. ¿Entonces qué hacen asustados?".

Criticó además al presidente del Senado, Efraín Cepeda y a los integrantes de la Comisión Séptima de esta corporación, por haber votado negativo a la Reforma Laboral y provocar su hundimiento.

“El día no termina a las 6 de la tarde. ¿Qué científico nos dijo que en Colombia el día termina a las 6 de la tarde? ¿Por qué congresistas que no obedecen al pueblo dijeron que el día en Colombia termina a las 10 de la noche, es que acaso estamos en Suecia? Que me diga el señor Cepeda, presidente del Senado, y que me diga el señor Pinto, dique senador de Santander, y que me digan las evangélicas, que me digan si el día en Colombia termina a las 6 de la tarde?”.

En su discurso también aseguró que “el que vote no, o no quiera esta reforma es porque es un hp esclavista” Aún así, luego de su afirmación, aclaró que “no he dicho ninguna grosería, ojo, hp, honorable parlamentario, periodista o político, honorable político”.