Marcha en Armenia no solo será por día del trabajo sino en apoyo a la consulta popular: CGT, Quindío

Armenia

En Armenia los sindicatos no solo marcharán por el día del trabajo sino para apoyar la consulta popular del gobierno nacional

Hugo León Echeverry, presidente de la confederación general del trabajo, CGT en el Quindío dijo que la mayoría de sindicatos de trabajadores hoy también marcharan apoyando la consulta popular que radicará hoy el presidente Gustavo Petro en el congreso de la república

Marcha del día del trabajo

El comando departamental unitario conformado por las tres centrales obreras decidimos convocar y respaldar al gobierno nacional. Primero por dos motivos, primero porque es el internacional de la clase trabajadora que ha sido siempre como es el nombre tradicional y ha sido muy acompañado.

Pero en esta vez, hay otro otra otro motivo más para salir masivamente a convocar y a celebrar y a respaldar eh la convocatoria que ha hecho que ha hecho el Gobierno Nacional porque hoy primero de mayo, el gobierno va a radicar en el Congreso de la República el proyecto de ley de la consulta popular que contiene las 12 preguntas que convienen a toda la clase trabajadora sin distingo alguno, incluso de pequeños empresarios, indígenas, gente que no está pensionada campesinos, etcétera, y se prevé que va a haber una masiva participación a nivel nacional, a nivel aquí local, por eso la convocatoria es para el Banco de la República a las 9 de la mañana, donde va a haber presentaciones culturales, va a haber intervenciones, haremos un recorrido por las calles de la ciudad y pues regresaremos nuevamente al Banco de la República alrededor de las 12 del día

Respaldo a la consulta popular y contra la desinformación

Usted sabe que sobre todo el gremio empresarial no está de acuerdo los gremios como FENALCO, los gremios como la ANDI, los gremios como la SAC, etcétera, ellos tratan de desinformar y de hacer ver que no es conveniente, pero también nosotros las centrales obreras, los sindicatos nivel nacional en un gran porcentaje, que puede en un 90% creo, estábamos totalmente de acuerdo en apoyar y esa es la tarea que tenemos desde la directiva de las centrales obreras de nuestros presidentes y el presidente de la República es hacer una pedagogía.

Constituir comités de apoyo a la consulta

Hugo León Echeverry presidente de la CGT, Quindío subrayó “Vamos a constituir los comités de apoyo al sí en la consulta y eso va a ser una dinámica y una pedagogía que tenemos que abogar cada uno de los diferentes sectores para una buena información de la población y que la gente salga bien informada, bien enterada y que vaya con la convicción de que lo que va a votar sea por la conveniencia de él y en favor de ellos y eso es lo que estamos aspirando, porque es que trabajador no le gustaría pues y aspira recuperar esos derechos que se perdieron hace más de 20 años con la ley 789, de manera que la convocatoria es masiva.

¿Hay preguntas que ya son de ley, y sin embargo apoyan la consulta popular?

El líder sindical agregó “podría ser cierto, pero usted sabe que aquí en Colombia, incluso siendo ley, siendo Constitución, muchas de las cosas no se cumplen, en ese sentido tiene que reiterar, ratificar y volver a amarrar esta estas situaciones, porque mire que teníamos esos derechos hasta la ley 769 con la promesa de que iban a crear más empleo que iban a mejorar la productividad en el país, eso no fue sino un sofisma de distracción y tales empleos no se crearon.

Ahora hay la oportunidad de volver a recuperar esto, a empresarios como Mauricio Armitage, que fue alcalde de Cali, también Arturo Calle y todas estas empresas que son conscientes de que, y hay un mejor aprovechamiento de los trabajadores, de manera que eso queda desvirtuado y la verdad es que los beneficios van a ser grandes y por eso no se van a quebrar los empresarios.