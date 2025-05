Alístese: comienza el concierto filarmónico de Metallica vs Guns N’ Roses en Bogotá

Bogotá

La Filarmónica de Bogotá llevará a cabo, este viernes 2 de mayo, un concierto filarmónico en donde tocarán canciones las bandas de rock estadounidenses Metallica y Guns N’ Roses.

De acuerdo con el grupo musical, este concierto tendrá lugar en el Movistar Arena a las 8 de la noche, y contará con la dirección de Carlos Ágreda, director de orquesta con formación de dirección, piano y composición en la Universidad Juan N. Corpas.

Durante el evento, sonarán algunas de las canciones más icónicas de estas bandas estadounidenses, como Welcome To de Jungle, Fade To Black, Knocking on heaven’s door o Seek and Destroy.

Metallica es una banda de rock fundada por James Hetfield, actual vocalista y guitarrista de la banda. Por su parte, Guns N’ Roses es una banda que fue fundada por Axl Rose, actual vocalista de la banda, y los guitarristas Tracii Guns e Izzy Stradlin.

Estas serán las canciones tocadas durante el concierto