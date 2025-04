Surgen nuevas versiones en caso del funcionario de la DIAN baleado en Barranquilla

En una nueva declaración juramentada ante la Notaría Quinta del Círculo de Barranquilla, Sergio Andrés Rodríguez Zumaque, hijastro del funcionario de la DIAN, Edgardo Fernández Martínez, quien fue baleado en el norte de Barranquilla, retira las denuncias de alteraciones de evidencias en este caso y las acusaciones contra varias personas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En el documento conocido por Caracol Radio, Rodríguez Zumaque indica que la declaración juramentada que anteriormente realizó “tenía la intención de ser usada como estrategia para lograr y la seguridad persona y familiar” y que antes de su publicación “di la orden de cancelar la publicación por motivos que minutos después llegó la orden de protección desde la Fiscalía”.

Afirmaciones antes dichas

Asimismo, indicó que “la declaración juramentada hecha por mí no refleja la postura propia con la información relacionada específicamente con la DIAN ya que las transacciones de empresas o direcciones aduaneras y demás no me constan ni tengo las pruebas que logren afirmar dicha información la cual debe ser las autoridades competentes quienes identifique cuales son los móviles de la investigación”.

Señaló que “notifico que existe una posible coacción que puede distorsionar el objetivo de esta investigación que es encontrar a los responsables de la tentativa de homicidio de Edgardo Fernández mi padre”.

Rodríguez Zumaque en el documento afirmó que “con base en lo anterior, es pertinente y necesario pronunciar mi retracto frente a cualquier expresión relacionada con cualquier tema de corrupción o empresas que tengan alguna relación directa con la DIAN de Barranquilla en contra de Enrique Correa, José Poveda Daza, Julio Acosta y José Martínez e hijo, personas que hasta el momento han estado atentas al 100% del proceso de recuperación de mi padre y avances para lograr que se esclarezca este hecho”.

Petición a la Fiscalía

Por último, solicitó a la Fiscal General de la Nación para que “este caso sea objetivo de supervisión por parte de la Fiscalía en Bogotá” y reiteró un “pedido de apoyo a las autoridades frente a la solicitud de protección a mi padre y a nuestra familia ya que hemos advertido de la presencia de personas extrañas que nos están haciendo seguimientos, lo que nos ha llevado a tomar medidas de urgencia como contratar un esquema de seguridad para cuidarnos del enemigo”.