Personería de Pereira plantea la necesidad de adquirir predios para iniciar obra vial en Corales

Pereira

Ya comenzaron las primeras etapas procesales necesarias para dar marcha a unas de las obras principales de esta administración municipal, se trata de la glorieta de Corales esperada hace casi una década, proyecto vial que se espera este año comience su marcha.

Sin embargo, hay algunas preocupaciones por parte de La Personería de Pereira, ya que para comenzar la obra se deben adquirir varios predios aledaños a la glorieta de Corales, los cuales hasta el momento no se le han comprado a sus actuales dueños.

Por ello, Leonardo Favio Reales, personero de esta localidad, señaló, que sin ánimo de truncar el desarrollo de la ciudad le hará la recomendación a la Alcaldía para que antes de la adjudicación de la obra, toda vez que pueden presentarse problemas financieros a futuro.

“En el caso de la obra de Corales, se plantea la necesidad de adquirir unos predios que, según la ley 388 de 1997, exige unos trámites rigurosos de concertación, lo cual indudablemente requiere la adquisición de esos predios. El anuncio de la adjudicación de estos contratos, llama la atención y nosotros, respetuosamente dentro de nuestro alcance, estamos advirtiendo que si no se avanza primero en la adquisición de estos predios, habrá una afectación en la ejecución misma del programa que se apruebe y que esté incluido en la contratación”, explicó Reales.

Por último, expresó el personero, que esta recomendación no es con el fin de oponerse a una de las obras mas importantes de la ciudad, si no de tratar de no repetir el pasado y que no se presente un desequilibrio financiero.