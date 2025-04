Monster del rock, entrega información importante para sus seguidores

Infortunadamente, Klaus Meine, el vocalista de la banda Scorpions, no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que contrajo recientemente en Argentina, lo cual también le impidió presentarse en Buenos Aires hace unos días. Por lo tanto, su presentación el día de hoy en Monsters of Rock Bogotá no se llevará a cabo.

La banda y su equipo ya habían viajado desde Buenos Aires a Bogotá, pero lamentablemente Klaus no logró recuperarse a pesar de recibir tratamiento médico.

A todos los asistentes se les reconocerá el 25% del valor de la boleta, el cual podrá ser redimido en cualquier concierto de Páramo Presenta durante los próximos 365 días a través de la Páramo Card.

En los próximos días recibirán un correo electrónico con las instrucciones para redimir este bono.

Esperamos que Klaus se recupere pronto y que Scorpions regrese a tocar en Colombia en el futuro. Agradecemos su apoyo y comprensión. Los cambios de horario serán anunciados próximamente a través de las redes sociales de Páramo Presenta.

Judas Priest, como co-cabeza de cartel, seguirá presentándose esta noche, al igual que los demás artistas previamente anunciados.