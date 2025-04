La ESAP abre convocatoria académica con gratuidad en pregrado y opciones en posgrado

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) abre inscripciones para los programas de pregrado, especializaciones y maestrías para el segundo periodo académico del 2025. La oferta académica estará disponible desde este 29 de abril y hasta el próximo 27 de mayo.

Inscripciones gratuitas

La inscripción no tiene costo para ningún aspirante. La matrícula es gratuita para nacionales colombianos que no tengan título profesional universitario o de posgrado y que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3. Para quienes no cumplan estas condiciones, el valor de la matrícula dependerá de los ingresos que se certifiquen en el formulario de inscripción.

En cuanto a posgrados, la inscripción tiene un valor de $153.750 COP y la liquidación de la matrícula ordinaria se realiza de acuerdo con el número de créditos inscritos y la modalidad de cada programa (presencial, distancia o virtual) en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Además, cuenta con descuentos de hasta el 100 % para quienes acrediten su condición de población vulnerable o minoritaria, pertenezcan a la Ley 1551 de 2012, sean servidores públicos sindicalizados o también por ser egresado o haber votado en las últimas elecciones.

Para más información se puede consultar el siguiente enlace https://www.esap.edu.co/esap/organigrama/subdireccion-academica-nacional/inscripciones/ o enviar un correo electrónico a ventanillaunica.atlantico@esap.edu.co.

Oferta académica en la Territorial Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira:

Barranquilla: pregrado en Administración Pública Territorial y las maestrías en Administración Pública y en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el Posconflicto.

Suan, Valledupar y Santa Marta: pregrado en Administración Pública Territorial y especialización en Proyectos de Desarrollo.

Malambo, La Jagua de Ibirico, Bosconia, Villanueva y Uribia: pregrado en Administración Pública Territorial.

También se puede consultar información directamente en las siguientes direcciones físicas:

Barranquilla: calle 54 No. 41-77, Colegio Colón

Malambo: carrera 12 No. 8-15, antiguo Colegio Pumarejo

Suan: calle 3 No. 15-07, antiguo CERES.

Santa Marta: carrera 35 No. 29A-280, IED Normal Superior San Pedro Alejandrino.

Valledupar: Calle 11 No. 19C1-45, barrio Garupal Segunda Etapa.

Bosconia: carrera 22 No. 11-18, sede Universia Sol.

La Jagua de Ibirico: Calle 1A Sur, IE Hilda Aguilar Meneses.

Villanueva: carrera 9A No. 12B – 47, antiguo Colegio Santo Tomás de Villanueva.

¿Qué es la ESAP?

La ESAP es un establecimiento público universitario en Colombia especializado en la formación, investigación y extensión académica en el campo de la administración pública y el gobierno, con 67 años de formación de profesionales en el territorio nacional.