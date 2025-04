En Brasil confirman lesión de Santos Borré: ¿Compromete su presencia con Selección Colombia?

El último juego de Rafael Santos Borré con Internacional de Porto Alegre tuvo alegría, pero más desazón por como terminó el encuentro para el colombiano. Marcó el tercer gol de cabeza ante Juventude (3-1) al minuto 61′, pero al 75 se retiró en camilla aquejando una molestia.

Roger Machado, entrenador del equipo, se refirió a la situación del delantero barranquillero una vez terminó el juego en rueda de prensa. “Borré intentó alcanzar el balón. Quizá si no hubiera dejado la pierna de apoyo en el suelo, habría volado hacia el balón, no habría tenido sentido. Sabemos que se está recuperando bien. Espero que no haya sido nada, solo un susto, porque estamos en la cuerda floja“, dijo al respecto.

¿Qué lesión tiene Borré y cuál sería su tiempo de baja?

El medio brasileño Globo Esporte confirmó el alcance de la lesión de Borré. Se trata de una lesión de grado dos en el músculo posterior del muslo izquierdo, por lo que será bajara para los próximos encuentros del conjunto de Porto Alegre.

Si bien aseguraron que el club no confirmó el tiempo de baja, la recuperación de esta molestia, en su grado de alcance, podría tardar entre 3 y 6 semanas. Lo anterior pone una alarma en la Selección Colombia pensando en la doble fecha FIFA que tendrá en junio ante Perú (6 de junio) en Barranquilla y Argentina (10 de junio) en condición de visitante.

Las lesiones musculares suelen ser complejas para los futbolistas, pues según la rehabilitación, podrían tardar incluso más del tiempo previsto. En el caso de Borré, podría llegar muy justo a la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo, por lo que su participación con la Tricolor parece compleja y el entrenador deberá empezar a buscar alternativas al puesto.

Si bien Borré no venía siendo habitual en la titular de Internacional, supone una baja sensible para el equipo de cara al próximo mes, que será decisivo sobre todo con la Copa Libertadores, en la que afrontarán los últimos tres juegos en la fase de grupos buscando la clasificación. Afrontarán dos partidos de visitante de manera consecutiva (contra Nacional de Colombia y Nacional de Uruguay), para luego cerrar ante Bahía.

