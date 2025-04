“Desaparición es el delito que se debe investigar”: MinJusticia sobre caso Tatiana Hernández

Cartagena

Desde Cartagena, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió al caso de la joven bogotana Tatiana Hernández, quien cumplió dos semanas desaparecida en la capital bolivarense.

La funcionaria manifestó que la Fiscalía adelanta las investigaciones respectivas y reveló que actualmente se realizan verificaciones al celular y computador de la estudiante de Medicina. Buitrago, afirmó que espera que pueda salir información vital tras la revisión de esos dispositivos.

“Se ha avanzado bastante, según se sabe, pero es un tema de competencia de la Fiscalía. Ahí, de acuerdo con lo que se está informando permanentemente, se están haciendo verificaciones de los equipos celulares y del equipo de computación de la médica en ruralidad, porque estaba siendo su rural, y sobre esa base la idea es que tanto el gobierno territorial de Cartagena como el gobierno central han estado muy atentos. La Fiscalía General de la Nación ha llevado las investigaciones de manera rápida, esperamos contar con información que pueda salir de estos equipos y de estos seguimientos que se están haciendo desde la investigación”, expresó.

Aunque no se tiene una versión clara sobre la desaparición de la joven bogotana Tatiana Hernández, la ministra de Justicia enfatizó que las investigaciones se deben centrar en el delito de desaparición.

“Hay una desaparición en principio, ese es el delito que se debe investigar, pero técnicamente no se sabe realmente porque ha habido algunas versiones en particular que tienden a decir que no hay conocimiento de su paradero, otras que intentan decir que sí, que se fue con algunas personas, pero hasta que no se esclarezca el hecho en este contexto hay una desaparición”, argumentó.

Sobre la versión que apunta a un presunto secuestro, la ministra de Justicia manifestó que mientras no haya un elemento contundente no se puede verificar que esa hipótesis sea cierta.

“Realmente, mientras no haya un elemento y eso le compete a la Fiscalía sobre ese hecho, tendría que verificarse esos aspectos y digamos que la forma como se empiezan a unir las piezas, pues aparecen incluso por una foto casual que toma una persona desde la vía y ella estaba en el malecón. Sobre esos elementos hay que unir todas esas piezas, no se puede especular nada más hasta tanto no se tenga un elemento que permita variar la situación en particular”, concluyó.