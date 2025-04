“Tía recen por mí, estamos en combate”: soldado atlanticense desaparecido en el Guaviare

No hay palabras que describan el sufrimiento y la incertidumbre que está viviendo Ladys Bolaño, tía del soldado profesional Jean Carlos Bolaño Romo, oriundo del municipio de Malambo, Atlántico, y quien se encuentra desaparecido en el departamento del Guaviare, luego de un ataque de las disidencias de las Farc contra el Ejército que dejó a seis militares asesinados.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Ladys contó que la última vez que habló con Jean Carlos fue el domingo en la mañana cuando su sobrino, por medio de un audio de WhatsApp, le pidió que rezara por él ya que se encontraba en medio de un enfrentamiento con la guerrilla.

“Tía si alguna cosa recen por mí, nos encontramos acá en combate”, fue el mensaje.

La mujer relató que la noticia de la desaparición de su sobrino, quien tiene 20 años, se la comunicó un teniente del Ejército, quien aseguró que “lo están buscando”, pero que hasta el momento no tienen más detalles.

Asimismo, argumentó que el soldado había llegado hace un año al Guaviare. “Él siempre nos estaba diciendo que por allá las cosas estaban malas, que estaban en zona de candela, pero ayer sí nos alarmamos mucho cuando él nos envió ese audio”.

“Tía, recen por nosotros, nos están atacando o algo así nos dijo, pero fue una cosa angustiosa y de ahí no supimos más nada de él. Eso fue a las 6:41 de la mañana”, agregó Ladys.

Llamado al presidente Petro

Ladys Bolaño le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a las demás autoridades para que no cesen en la búsqueda de su sobrino.

“Que por favor se los pido de corazón que no dejen de buscar a mi niño. Vea que ellos también son papás. Ellos también son tíos y esta angustia que tenemos día a día no es solamente por mi sobrino, es por todos. Ya está bueno señor Petro póngase la mano en el corazón. Por Dios ¿Qué es lo que está pasando ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Por favor, no dejen de buscar a mi niño. Se los suplico. Tenemos fe que él va a aparecer sano y salvo”, finalizó.

El atentado

El atentado fue perpetrado el domingo 27 de abril por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias que lidera alias ‘Calarcá’ contra una patrulla del Batallón de Infantería N.º 19 José Joaquín París, en Guanapalo.

El Ejército Nacional confirmó que fueron 6 los militares asesinados, identificados como sargento Viceprimero Darwin Pérez Sánchez, soldados Jairo Arteaga Estrada; Anderson Steven Bohórquez Ospina; Juan David González Fernández; Carlos Andrés Pushaina Pushaina; y Moisés David Cuadros Ruiz.