Polilla da Silva y una fuerte declaración contra los que cuestionan su trabajo en América

América de Cali venció 2-0 al Deportivo Cali por la fecha 16 de la Liga colombiana. El conjunto Escarlata llegó a 29 puntos y quedó al borde de la clasificación a cuadrangulares, a falta de 4 partidos por concluir la fase de todos contra todos.

Los Diablos Rojos se repusieron de una seguidilla de 6 partidos sin conocer la victoria entre Copa Sudamericana y Liga. En ese lapso llegaron las críticas para el entrenador Jorge ‘Polilla’ da Silva, quien en rueda de prensa se refirió a los comentarios malintencionados de un sector que no le importa el América.

“No es fácil porque uno no está ajeno de lo que vive alrededor del club. Este es un club muy grande donde el hincha lo único que pretende es que se gane. A veces se es injusto con algunas cosas, otras pueden tener razón, pero cuando yo llegué a América, en el semestre anterior, América venía de 2 semestres que no había clasificado entre los 8. Desde que nosotros llegamos, con este grupo de jugadores, los del semestre anterior y los de este año, América está siendo competitivo en todo lo que juega y está siendo protagonista, peleando tanto el torneo local como haciendo una muy buena presentación en la Copa Sudamericana. Hacía muchos años que América no tenía esa posibilidad de mostrarse en el continente y hoy lo está haciendo con jerarquía, con personalidad”, inició diciendo al respecto de los cuestionamientos.

Por su parte, añadió sobre críticas a los cambios que ha realizado durante algunos partidos. “Yo entiendo que cuando el equipo no juega bien o no gana, el hincha se moleste, pero yo veo que es un sector que realmente pone en duda mi trabajo, yo estoy muy tranquilo porque tengo un grupo de jugadores que me apoyan, me respaldan. Entonces trato de no darle importancia, pero veo que a veces la gente tiene poca memoria y analiza poco lo que es el trabajo de uno”.

“Me vengo comiendo dos garrones porque dicen que yo saco a Balanta en Argentina cuando Balanta me pide el cambio porque está lesionado. Pasó lo mismo en un partido aquí cuando sale Duván y sale él también, cuando ellos me piden el cambio. La gente primero tiene que ver o informarse por qué son las sustituciones, o los cambios o lo que hacemos. Es gente que lo único que quiere es hacer daño, que no le importa mucho el América, así que yo estoy tranquilo, mientras que tenga el respaldo y la confianza de los jugadores en el trabajo que estamos haciendo yo estoy feliz”, dijo.

Sobre la victoria en el clásico ante Cali

“Los 90 minutos América fue superior, fue el que tuvo siempre la iniciativa. Cali en 90 minutos prácticamente no nos genera o no recuerdo alguna situación clara de gol. Nosotros convertimos 2 y pudimos haber hecho algunos más. Teníamos que ser un poco más agresivos en todos los aspectos, si bien el primer tiempo no era malo, nos estaba faltando un poco más de agresividad, no dejar crecer al Cali (…) Vino el gol de Rodrigo bastante temprano en el segundo tiempo y ahí sí se abrieron los espacios, hubo un equipo solo en la cancha, que fue América, que pudo haber definido mucho antes el partido”.

El calendario: “La verdad que no quisiera estar en la piel de los muchachos porque es impresionante la seguidilla de partidos, de viajes y concentraciones que tenemos. Es prácticamente imposible poder recuperarse 100%; sin embargo, ellos están haciendo un trabajo invisible muy importante, que es fundamental”.

