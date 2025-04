Ovy On The Drums ha facturado 50 Millones USD con su empresa Big Ligas

En la última década, la música latina ha alcanzado una expansión sin precedentes, y detrás de muchos de los éxitos que han definido esta era, está Ovy On The Drums, quien ha evolucionado de ser un destacado productor musical a consolidarse como un influyente empresario en la industria del entretenimiento.

Su sello discográfico Big Ligas, fundado en 2018 junto a Kristoman, uno de los empresarios más destacados del negocio, ha logrado posicionarse como un referente en la industria de la música urbana, gracias a su capacidad para identificar y desarrollar talentos emergentes, impulsando tanto las carreras artísticas como el crecimiento del ecosistema creativo en América Latina, llevándolo a materializar su sello de manera integral, abarcando estudios musicales, producción, composición, marketing 360° y creación de contenido.

Durante años de arduo trabajo en la compañía se han logrado varias nominaciones y galardones, en donde Ovy ha recibido 2 Grammys Latinos y un Grammy anglo, además de múltiples reconocimientos en categorías de distintos eventos de premiación de alto impacto, logrando que Big Ligas se destaque en importantes nominaciones como lo ha sido para Daniel Gutiérrez con la canción Qlona de Karol G y Peso Pluma (compositor integrante de Big Ligas) y la nominación de ‘‘Best New Artist’’ para Paulo Londra (ex artista de la compañía).Actualmente, es el productor con más nominaciones, no solo en múltiples categorías, sino también en diversos premios. Recientemente fue galardonado como “Productor del Año” en los Premios Nuestra Tierra, en reconocimiento a su compromiso con la expansión de la música a través de la cultura.Estas son algunas de las nominaciones en las que participará próximamente:

Premios Tu Música Urbano

Colaboración del Año - “Deportivo” junto con Blessd y Anuel AA.

- “Deportivo” junto con Blessd y Anuel AA. Canción del Año - “Mírame” junto con Blessd.

- “Mírame” junto con Blessd. Remix del Año - “Mírame Remix” junto con Blessd y Anuel AA.

- “Mírame Remix” junto con Blessd y Anuel AA. Canción Afrobeat - “La Plena” junto con W Sound y Beéle.

- “La Plena” junto con W Sound y Beéle. Canción Afrobeat - “Mi Refe” junto con Beéle.

- “Mi Refe” junto con Beéle. Productor Musical del Año

Premios Heat

Mejor Artista Región Andina

Productor del Año

Mejor Colaboración - “La Plena” junto con W Sound y Beéle.

- “La Plena” junto con W Sound y Beéle. Mejor Canción Viral - “La Plena” junto con W Sound y Beéle.

Ovy On The Drums Foto Jaque Ampliar

El productor y empresario colombiano no solo se ha encargado de crear éxitos musicales colaborando con artistas de renombre, si no también obteniendo ganancias que superan los 50 Millones de USD en 7 años, gracias a su pasión y visión en la música. Reflejo de esto, es su impacto y alcance en proyectos musicales como ‘Homerun’, álbum de Paulo Londra que obtiene 5 Billones de Reproducciones al día de hoy solo en la plataforma de Spotify.

La apuesta de Ovy On The Drums no tiene límites, y va encaminado a construir un legado, impulsando a las nuevas generaciones de artistas y creadores de contenido a través de una plataforma sólida y comprometida con la innovación y el crecimiento cultural.

Actualmente, Ovy se destaca de la mano de La W Sound con su aporte en el hit ‘La Plena’ de Beele el cual supera los 29 M de views en YouTube y logra mantenerse como la #1 en los videos musicales más populares de esta plataforma musical