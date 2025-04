Identificaron a las tres personas asesinadas en Remedios el pasado viernes; uno tenía 16 años

Medellín

El viernes 25 de abril, varios policías que hacían patrullaje fueron atacados con una grabada en el área urbana; tres uniformados quedaron heridos. En el lugar fueron abatidos dos ilegales, que por el momento no han sido identificados ya que no portaban documentación. Además, en la población no eran conocidos. Ese mismo día se registraron tres asesinatos de tres hombres en el mismo barrio . Uno asesinado poco después del hecho contra la policía y los otros en la noche del mismo día.

Las autoridades han identificado a las tres últimas víctimas de sicarios que los acribillaron a tiros, todos en el barrio Llano de Córdoba, zona urbana de Remedios. El primero reportado por la comunidad en la mañana fue identificado como Fabián Eliécer Valdéz Vidales de 20 años, quien tenía dos heridas de bala: una en la cabeza y la otra en la quijada. Esta persona fue recogida por una funeraria que lo trasladó hacia la morgue, debido a la alerta en la que se encuentra la policía por el plan pistola.

Recordemos que ya en la noche, en el mismo barrio, fueron asesinados dos hombres que quedaron tendidos en vía pública; uno de ellos era un menor de 16 años y el otro es Elkin Darío Calle Toro, de 18 años.

En esta zona, donde se registraron los tres homicidios, se tiene injerencia del Clan del Golfo, ELN y disidencias, por lo que por ahora no se tiene certeza de qué grupo ilegal es el responsable.