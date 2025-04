“El sistema eléctrico de Europa es robusto, por eso es tan extraño lo que pasó”: experto en energía

Aproximadamente, desde el mediodía, hora de España, se presentó una caída en la red eléctrica de manera masiva. Esta situación se ha mantenido por varias horas y ha dejado paralizados servicios esenciales como transporte y tiendas de abastecimiento.

De acuerdo con información de gestores de redes eléctricas de Francia y Portugal, esta situación se ha masificado por estos dos países de Europa. Por el momento, en ciertos puntos se ha podido restablecer este servicio.

Por esta razón, en 10AM de Caracol estuvo Camilo Prieto, profesor experto en Energía y Sostenibilidad, quien también es embajador para Colombia del Instituto Mundial de Seguridad Nuclear, para hablar y explicar un poco esta situación y lo que está pasando en estos países afectados.

Sobre lo que está sucediendo en Europa, comentó: “Yo creo que la mejor analogía es la siguiente. Imaginemos como un grupo de ciclistas que van pedaleando todos al tiempo y a un mismo ritmo, un grupo de unos 50 aproximadamente, y de pronto uno de esos ciclistas empieza a pedalear más lento o empieza a moverse hacia los lados, eso genera un gran caos”.

“Eso que estoy diciendo es lo mismo que ocurrió en el sistema eléctrico que conecta España, Portugal y el sur de Francia. Un fenómeno de gran oscilación. Muy posiblemente hubo una variación muy grande, pudo ser en la frecuencia, por ejemplo, o en el control de la tensión de este sistema interconectado, lo que llevó a un colapso del sistema eléctrico que por protección se apaga, eso es lo que ocurre”, añadió el experto.

Prieto explicó que normalmente, así como en Colombia, por ejemplo, la energía eléctrica fluye con una, una frecuencia de 60 Hz, allá en esta zona del mundo es de 50 Hz, por lo que si se presentó esa gran oscilación, que es el diagnóstico que en este momento se tiene, pudo ser que se rompió esa sincronía de esos ciclistas que mencionó, los cuales vendrían siendo una conexión entre los generadores, los transmisores y el consumo de energía.

“Pongo este ejemplo porque en Colombia estamos acostumbrados a oír la idea de apagón, es cuando falta energía, que hay una restricción a los generadores, entonces hay fenómeno de Niño, no hay suficiente energía. Pero no, allá no hay un problema de que no haya suficiente energía, sino que el problema de la sincronización de cómo debe viajar la energía”.