Directora de la UAESP no asiste a debate de control político en el Concejo: Estaría de vacaciones

Bogotá D.C

La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Consuelo Ordóñez , no asistió a la citación del debate de control político en el Concejo de Bogotá programado para este lunes 28 de abril.

El motivo de la citación era rendir cuentas a la capital sobre el tema de la gestión de basuras y la situación de los cementerios distritales . Sin embargo, la funcionaria no asistió porque se encuentra de vacaciones desde el pasado 24 de abril.

“Nosotros pasamos la proposición y la UAEPS tenía plazo hasta el 16 de abril para dar la respuesta. ¿Sabe en qué fecha me dio la respuesta? El 23 de abril a las 8:40 de la mañana. ¿Qué garantías tengo yo para hacer un debate? A mí la verdad me da vergüenza que no se tome en serio el Concejo de Bogotá“, aseguró el concejal Leandro Castellanos, quien hace un llamado a los organismos de control para que tomen medidas sobre este caso.

Por tercera vez consecutiva está ausente





Esta sería la tercer vez consecutiva que Ordóñez se ausenta en un debate de control político. No asistió al del 4 de octubre ni al del 23 de octubre de 24 y a este más reciente del 28 abril de 2025.

“Deja en evidencia que tiene un desprecio sistemático por el control político, un irrespeto con el Concejo y la ciudadanía de Bogotá. Tal vez le da miedo mostrar las deficiencias que tienen en el servicio”, aseguró Castellanos.