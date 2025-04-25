Hollman Morris: “nunca he visto a Petro siquiera borracho”
El gerente de RTVC, Hollman Morris, se pronunció sobre la controvertida carta enviada por el excanciller Álvaro Leyva al presidente Gustavo Petro.
La W conoció en exclusiva un pronunciamiento del gerente de RTVC, Hollman Morris, sobre la controvertida carta enviada por el excanciller Álvaro Leyva al presidente Gustavo Petro.
En la carta conocida el pasado 22 de abril, el excanciller Leyva afirma que, durante una visita oficial a París en junio de 2023, el mandatario “desapareció” por dos días, lo que, según él, evidenciaría un presunto problema de drogadicción que afectaría su capacidad para gobernar.
Al respecto, Morris declaró lo siguiente en un mensaje enviado a La W: “Conozco a Gustavo Petro hace décadas, nunca lo he visto siquiera borracho. Tampoco decir una mala palabra y esos días en París solo percibí un afán por estar con su familia y sus nietos”.
El gerente de RTVC también hizo llegar a este medio la copia de los tiquetes aéreos con los que él se transportó desde Bogotá hacia París en ese viaje presidencial cuando acompañó al presidente Petro.
Morris sostuvo que él se devolvió a Bogotá el 23 de junio y que, por lo tanto, ese fin de semana no supo lo que pudo haber pasado en París. Sin embargo, insistió en que no es cierto que él estuviera con el presidente Gustavo Petro “de rumba” y aseguró que denunciará a quien diga lo contrario.
Estos son los documentos que Hollman Morris hizo llegar a La W:
