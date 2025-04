Desconcierto por decisiones del gobierno con el Catatumbo

Cúcuta

La clase parlamentaria en Norte de Santander lamentó las decisiones del gobierno nacional que dio por terminado el Estado de conmoción interior y prorrogo once de veinticinco decretos en torno a la crisis social y de violencia que vive la región del Catatumbo

El Representante a la Cámara de Representantes por las curules de paz Diógenes Quintero dijo a Caracol Radio que “esta decisión nos toma por sorpresa, dábamos casi que por hecho que el gobierno la iba a prorrogar porque las razones por las que se creo esta aún persisten y si esa era la solución debía mantenerla”.

Agregó que “nos parece una contradicción que juega en contra del estudio de constitucionalidad que esta haciendo la Corte Constitucional sobre la conmoción interior y sobre las medidas que se han tomado. Así se haya levantado algunas medidas continúan como el recaudo de los impuestos porque se van a recaudar hasta el 31 de diciembre y el uso de ellos va hacer exclusivamente para el Catatumbo”.

Mientras tanto, el senador por Cambio Radical Edgar Diaz dijo a Caracol Radio que “si el gobierno quería ayudar, invertir, hacer obra importantes no tenía que acudir al decreto, faltaba voluntad del gobierno nacional.

Advirtió que “a pesar de que lleva noventa días ese decreto han sido mínimas las acciones que se han visto reales, especialmente en el Catatumbo”.

Precisó que el “incremento del pie de fuerza no necesitaba decreto, sigue la preocupación por el nivel de violencia, la gente no se siente segura no hay una transformación real de la ilegalidad a la legalidad”.

Ahora las esperanzas de las autoridades de la región están puestas sobre el Pacto Social del Catatumbo que compromete seis billones de pesos.