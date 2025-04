Ante el levantamiento de la conmoción interior, ¿Qué dejó la medida para el Catatumbo?

En Hora20 el análisis a fondo de la decisión de la Corte Constitucional al suspender el proceso que el CNE adelanta en contra del presidente Petro por presuntas irregularidades en la campaña presidencial, al tiempo una mirada al momento en el que el presidente Petro llamó “HP” al presidente del Senado, Efraín Cepeda. También el debate sobre el fin de la conmoción interior y la prórroga de 11 decretos para atender la crisis en el Catatumbo.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Mantilla, politólogo, doctorando en Criminología y experto en dinámicas del conflicto, explicó que las causas que llevaron a la conmoción interior no han cambiado, pues señaló que el ELN logró el propósito de asentarse en la región y reconfigurar poblacionalmente la región, “hoy los resultados de la Fuerza Pública en contra del ELN que se anunciaron en su momento, no son los de mostrar, hay combates y capturas, pero los comandantes del ELN dan entrevistas en TV, están cómodos y no tenemos información sobre la operación binacional con Venezuela”. Remarcó que si bien la situación no ha cambiado, la conmoción y la suspensión reconoce y apunta a que ya ese es el estado de cosas que permanecerá hasta que termine el Gobierno. De otro lado, dijo estar de acuerdo con la continuidad de los decretos, “son medidas que deberían tener vocación permanente. Las medidas superaron la ausencia del Estado en el territorio donde el Estado debería quedarse más de 180 días y eso es lo perverso de la conversación de otras regiones de por qué Cauca o Nariño no reciben otra conmoción ante la violencia”.

Cristina Carrizosa, abogada, columnista en El Espectador, analista y consultora, señaló que no se explica la suspensión de la conmoción interior cuando los decretos que se mantienen por 90 días más son hijos de un decreto madre que queda sin efecto en adelante, “leyendo los decretos, son todas cosas que uno no se explica cómo no estaban establecidas, cómo se decretan medidas de corte social y la guerra continua. Parece una pantomima, la tristeza es la conclusión”.

Sobre la decisión de la Corte de suspender provisionalmente la investigación del CNE en contra del Presidente, dijo que Petro se apresura a sentirse triunfador en la decisión, “en este caso ha habido margen de debate en relación con lo que pretende y el conflicto de competencias entre el CNE y el Congreso. Me parece que están dados los recursos democráticos para que haya un debate sobre esto. Los argumentos de ambos lados están y lo que sucedió lejos de un golpe de Estado como dice Petro, es toda la batería democrática funcionando para resolver un conflicto de competencias”. Además, dijo que no lo ve como un triunfo del Presidente, sino como un acto sensato de la Corte para que se tome su tiempo y llegue al fondo.

Para María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, decretar la conmoción interior era necesario bajo la crisis humanitaria en el Catatumbo, pues señaló que eran necesarias herramientas que permitirán agilizar la contratación y ofrecer alivios financieros a los campesinos. De otro lado, dijo que en 90 días es difícil lograr cambios estructurales como la Universidad del Catatumbo u las 40 escuelas, las vías y la conectividad que necesita toda esa región. Sobre esa situación también dijo que es difícil enfrentar el panorama de violencia cuando durante cuatro años se hizo trizas la paz, “con Duque no se cumplió, entonces hacer la paz total tras esa realidad es complicado, pero la brújula ética no me permite criticar al presidente Petro por intentar hacer la paz; es el primer gobierno de izquierda y lo lógico es decir que se podía hablar, eso no se podía cuestionar”.

Sobre la decisión de la Corte, dijo que ahora viene a salvar al Presidente, aunque considera que la Corte no necesariamente está a favor del Presidente, “no podemos decir que la Corte falla en favor de Petro porque no tiene mayoría en la Corte, pero sí vemos una corporación sopesada”. Frente al insulto de Petro a Efraín Cepeda, dijo que tal vez el Presidente quiera un tono más coloquial para acercarse a los ciudadanos, pues considera que muchos colombianos se expresan de la forma como lo hizo el Presidente desde Soledad, Atlántico.

Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de El País América, el periódico globa, recordó que la conmoción lleva a tomar medidas excepcionales, un estado de urgencia repentina que lleva a tomar medidas para resolver asuntos como un ataque terrorista, “acá hubo algo grave que fue la ofensiva del ELN, una guerrilla que mueve tropas para acabar con el Frente 33, pero las medidas de largo plazo, por buenas que sean, no logran frenar la conmoción”, en esa media, dijo que varias regiones se preguntan por qué a ellos no les aplica esa conmoción interior. Señaló que con la conmoción no se toman medidas de largo plazo, con lo cual, se preguntó qué pasó con la ofensiva brutal, “pues ganó el ELN, no fue que el Estado frenara la violencia, fue que se borró con el Frente 33 y por eso se mantiene un statu quo diferente”.

Sobre la decisión de la Corte y el CNE, dijo que no se ha fallado de fondo, entonces en las próximas semanas podríamos tener un escenario diferente al que tenemos hoy, “las cosas son positivas. Lo primero es que la Corte es independiente, que hay elementos políticos, pero que falla en derecho. La corte ha anulado decisiones de Petro y ahora le da la razón parcial, que bueno que haya una institución, creo que a eso hay que darle la bienvenida”.