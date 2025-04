Empresas de vigilancia sin pólizas legales podrían enfrentar multas de hasta 50 millones de pesos

Las empresas de vigilancia y seguridad privada que operan sin póliza legales obligatorias podrían enfrentar sanciones económicas que oscilan entre los 20 y 50 Salarios Mínimos Mensual Legal Vigentes (SMMLV), según el número de empleados y el tipo de armamento utilizado. Así lo advirtió Andrea Peñaranda CEO de P&R Seguros, al señalar que solo el 60% de las compañías del sector cumplen con las exigencias legales en materia de seguros.

Según el Decreto 356 de 1994, las empresas de seguridad privada están en la obligación a contratar pólizas de responsabilidad civil para cubrir los daños que puedan ocasionarse en el ejercicio de su actividad. Además, la Ley 1920 de 2018 conocida como la Ley del Vigilante exige un seguro de vida colectivo que cubra a todo el personal operativo.

De acuerdo con la funcionaria del sector asegurador, explicó que una póliza de responsabilidad civil puede costar entre 2 millones y 5 millones anuales, dependiendo del número de empleados y del tipo de armamento autorizado para la prestación del servicio afirmado que:

“Actualmente, hay cerca de 1.200 empresas de vigilancia legalmente constituidas, bajo la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia Privada, y asesoradas por compañías de seguros, no obstante, también operan empresas informales que no cuentan con seguros obligatorios, exponiendo tanto a los empleados como a los clientes a consecuencias legales y económicas severas”.

Durante 2024, el 70 % de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se relacionaron con la ausencia de estos seguros, que también incluyen cobertura en salud, accidentes laborales, responsabilidad profesional y daños a la propiedad.

Por su parte Peñaranda asegura que: “El mercado asegurador colombiano reflejó en 2024 un crecimiento del 10,2%, alcanzando un volumen de 40,9 billones en primas emitidas, lo que confirma la confianza en mecanismos de protección ante riesgos”.

Por lo tanto, la experta enfatizó en la importancia de cumplir con las obligatoriedades de estas pólizas para garantizar el bienestar de los empleados:

“Quien contrate una empresa de vigilancia que no esté certificada y no cuente con seguros obligatorios, se expone a multas de hasta 50 millones y a posibles demandas en caso de incidentes, también vale la pena recordar que, contar con seguros no solo es un requisito legal, es una garantía de respaldo para el cliente y una herramienta clave de reputación empresarial”.

De acuerdo con la experta en seguros el 32% del personal operativo son mujeres, mientras que el 5% corresponde a personas en condición de discapacidad, reflejando avances importantes en equidad de género y diversidad en el país.