Briceño: policía dice que no está segura de que disidencias ordenaron a la población a marchar

Briceño- Antioquia

Una gran controversia ha generado la denuncia de la gobernación de Antioquia sobre que en Briceño los frentes 18 y 36 habrían ordenado a la población rural marchar para exigir que se reactive el cese al fuego con el gobierno nacional. Además, por recientes declaraciones del coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, durante una rueda de prensa este miércoles 23 de abril sobre la situación, quien un día antes había acompañado al secretario de seguridad de Antioquia, el general (E) Luis Eduardo Martínez, quien aseguró que las disidencias eran las responsables de la intimidación. Esto dijo el coronel.

“En Briseño sí, ya es lo que tenemos hasta el momento, digamos que decantado por información de fuentes. Lo que tenemos, digamos que nos faltaría decantar ya estar al 100% si obedece a esta organización criminal”.

Según Yesid Zapata, defensor de derechos humanos, esta situación pone en riesgo a la población al ser estigmatizada. Aunque reconoce que en el territorio hay una alta influencia del grupo ilegal, también indica que hay presencia del Clan del Golfo en disputa del territorio. Además, él asegura que esta información es falsa.

“Cuando la Gobernación de Antioquía emite el comunicado, inmediatamente me pongo en contacto con las comunidades del municipio de Briseño y todas estas nos argumentaban que desconocían la información o la veracidad incluso de la información emitida por la Gobernación de Antioquía. Además de esto, intentamos comunicarnos con los jefes negociadores del Gobierno Nacional para conocer con mayor detalle la situación y en caso de que sea posible emitir alguna alerta, pero también nos argumentaron que la información era totalmente falsa”.

Recalca que este tipo de informaciones no contribuyen a la paz y la protección de la comunidad que está en medio del conflicto en la denuncia pública hecha por la gobernación. También llamó la atención de las autoridades sobre denuncias que ellos han hecho y no les prestan la debida atención.

“Hemos hecho denuncias mucho antes, como defensores de derechos humanos, mucho antes de que llegara el gobernador de Antioquia, y han sido justamente las omisiones sistemáticas de todas las autoridades las que han fortalecido todos los grupos armados en diferentes subregiones del departamento. No entiendo por qué a esta información, sin haber verificado la información, le prestan toda la importancia del mundo, pero las denuncias que hacemos los defensores de derechos humanos no les prestan ninguna atención las autoridades”.

Caracol Radio le consultó a varias personas de Briceño si este miércoles se realizó la manifestación mencionada e indicaron que no. No se sabe si fue por la denuncia de la gobernación o porque la situación no ocurrió, lo cierto es que esas son las posiciones, tanto de defensores de derechos humanos como de la institucionalidad.