Jaime Echenique, orgullo colombiano en la Basketball Champions League: así podrá votar por él

Jaime Echenique (26) de Aliaga Petkimspor. (Photo by Resul Rehimov/Anadolu via Getty Images)

La novena temporada del Basketball Champions League, conocida como la temporada de la “Novena sinfonía”, está a punto de culminar el próximo 11 de mayo, un día en el que se anunciarán los cinco jugadores que conformarán la alineación estelar de la temporada 2024-25. La lista incluye dos guardias, dos aleros y un pívot.

Jamie Echenique, entre los nominados

Jaime Echenique, pívot colombiano que juega para el Aliaga Petkm Spor de la Superliga de Turquía, ha sido nominado entre los mejores de su posición.

Durante la Champions League, el barranquillero promedió 11.3 puntos, 4.9 rebotes, 0.9 asistencias y una efectividad de 12.6 en los 14 partidos disputados.

Reconocimiento de su evolución

Tomás Díaz, entrenador de la Selección Colombia de mayores, destacó la evolución de Echenique a sus 27 años. Consideró que su desarrollo como jugador ha sido notable y que su nominación refleja su perseverancia y trabajo constante. “Él ha dado un salto de calidad impresionante, es un jugador muy diferente al que estaba en Estados Unidos” concluyó el DT.

El proceso de la elección

Entrenadores, capitanes de equipos que participaron en octavos de final, periodistas y aficionados tienen voz y voto para determinar los ganadores de los premios.

Sin duda, este sistema de selección permite una participación activa de la comunidad del baloncesto.

Posibilidad de integrar el equipo ideal

Si Echenique logra ser elegido como el mejor pívot, será parte de la alineación estelar, un logro que destacará su carrera y pondrá en alto el nombre de Colombia en el baloncesto internacional. Su nominación ya es motivo de orgullo para los colombianos.

El desenlace será el 11 de mayo, cuando se revelen los nombres de los jugadores más destacados y se celebre el talento en la Basketball Champions League. ¿Estará Jaime Echenique entre ellos? ¡La espera continúa!

¿Cómo votar por el colombiano?

Las personas que deseen apoyar al deportista colombiano deberán ingresar al sitio web de la Basketball Champions League (https://www.championsleague.basketball/es) y buscar el apartado de “Vote for the center in the 2024-25 Star Lineup” (Vota por el centro en la alineación estelar 2024-25).

Posteriormente, se añade una pieza gráfica donde aparecen los 10 nominados a la posición de “centro”, en donde aparece Jaime.

Ya en la última parte de la nota, aparece la lista de votación de todos los seleccionados y la opción para seleccionar al pivote barranquillero.

Allí se le da clic al nombre o la imagen de colombiano y luego, un poco más abajo, al botón de “choose” (elegir, en español) para que quede registrado el voto. Incluso, también aparece como están las votaciones hasta ese momento.

Los otros nominados a esta distinción son: Emanuel Cate (BAXI Manresa), Nighael Ceaser (ERA Nymburk), Steven Enoch (Rytas Vilnius), Grant Golden (AEK Betsson BC), Stephane Gombauld (Pallacanestro Reggiana), Ebuka Izundu (Galatasaray), Ismael Kamagate (Bertram Derthona Basket), David Kravish (Unicaja) y Roko Prkacin (Nanterre 92).