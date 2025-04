“Pensé ver al MinDefensa en Cartagena”: el reclamo de Dumek Turbay al Gobierno tras triple homicidio

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, hizo un fuerte reclamo al Gobierno Nacional por la falta de apoyo frente al crimen registrado en el corregimiento de Pasacaballos, en donde dos policías y un civil fueron asesinados con fusiles en medio de un puesto de control.

El mandatario condenó la ausencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez y lo invitó a visitar la ciudad para conversar con los comandantes de las fuerzas militares y de Policía que tienen jurisdicción en el distrito, con el propósito de esclarecer el triple homicidio.

“Yo pensé ver ayer al ministro de Defensa en la ciudad de Cartagena, o programado para venir esta semana. Es un general, es miembro de las Fuerzas Armadas, aunque se haya retirado, entiende perfectamente que acompañar a la ciudad, acompañar a las autoridades, acompañar a la ciudadanía no es poca cosa. Yo creo que al ministro de Defensa no le cuesta nada, si no quiere hablar con el alcalde pues que no hable con el alcalde, pero una visita a revisar la tropa, a conversar con el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, con el comandante de la Regional 8 de Policía es importante para la ciudad, pero no hay razón de eso. Debería estar caminando la ciudad y todavía no hay fecha de su visita.”, expresó.

Dumek Turbay aseguró que este tipo de acciones criminales son una amenaza que sobrepasa la capacidad de la ciudad, teniendo en cuenta que se utilizó un armamento que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del país.

“Yo he planteado que nosotros podemos hacer un esfuerzo para que hagamos de Cartagena una ciudad que previene el delito que mejora los niveles de tranquilidad pública,

pero cuando estamos hablando de organizaciones armadas que pueden atentar contra nuestra policía, es decir, cuando pueden asesinar dos policías de la manera como lo hicieron cuando utilizan armamento que solamente es armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues ya estamos hablando de una amenaza que sobrepasa la capacidad de una ciudadanía”, puntualizó el alcalde.