“No tengo candidato, no me interesa”: Gobernador sobre elección de rector UIS. Foto: Gobernación de Santander.

Bucaramanga

Ya inició el proceso para la elección del nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander para la vigencia 2025-2028, el próximo lunes 28 de abril se elegirá la terna de los candidatos que pasarán al Consejo Superior el 30 de abril.

A la fecha son seis personas quienes están habilitadas para ser rector de la institución educativa, se trata de Héctor Méndez, Luis Fernando Bueno, Edgar Ricardo Monroy, Elena Stashenko, Carlos Enrique Vecino Arenas y Hernán Porras Díaz.

“Yo no tengo candidato, no me interesa, tratan de hacerle daño a un candidato o a otro; tengo la mejor relación con el rector, hemos trabajado institucionalmente. No tengo ninguna queja de la rectoría de Hernán, a Elena la conocí cuando hicimos algo de las fórmulas de la licorera y a Carlos Vecino me lo presentaron en una reunión social”, señaló el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

Esto, luego de que se rumorara en redes sociales de algún tipo de diferencia entre el gobernador y el rector e incluso que apoyaba en su candidatura a la profesora Stashenko.

El Consejo Superior de la UIS integrado por 10 representantes tendrán que elegir al nuevo rector(a) de la universidad el próximo 30 de abril.