Graves acusaciones de MinInterior contra el personero de Ocaña por conmoción interior

Cúcuta

Las críticas recientes sobre la conmoción interior declarada por el gobierno nacional hace casi tres meses y la crisis humanitaria del Catatumbo, con nuevos desplazamientos a los que el personero de Ocaña Jorge Bohórquez llamó la atención terminaron en graves acusaciones y señalamiento del gobierno nacional desde esa cartera.

En su cuenta de X el ministro Armando Benedetti escribió “señor personero de Ocaña negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras fuerzas militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”.

A lo que el personero desde su red social X también respondió “señor Ministro del Interior mi misión siempre será proteger los derechos humanos, sus señalamientos son infundados y peligrosos, ponen en riesgo mi vida en un territorio como el Catatumbo, jamás he estado en contra de las fuerzas militares, mi respaldo institucional siempre”.

Frente a esos graves señalamientos también se pronunciaron la defensoría del pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Federación Nacional de Personeros, en su orden.

DEFENSORÍA

Las afirmaciones del @MinInterior sobre el Personero de Ocaña, @jorgearmando04, son incompatibles con el deber del Estado de proteger y fortalecer a las instituciones que defienden los derechos humanos. Las personerías municipales cumplen un mandato constitucional como garantes de los derechos fundamentales, especialmente en territorios donde la presencia institucional es limitada y los riesgos son elevados.

Cuestionar desde el terreno las medidas del gobierno hace parte legítima de su labor, y convertir esa crítica en motivo de sospecha compromete tanto su seguridad —en muchos casos ya en riesgo— como la autonomía del Ministerio Público.

En contextos como el Catatumbo, donde las condiciones de seguridad son frágiles, cada palabra pronunciada desde el alto gobierno tiene un impacto real sobre la vida de quienes trabajan por la garantía de los derechos. Reiteramos nuestro acompañamiento al personero de Ocaña y a todas las personerías del país, cuya voz y compromiso con las comunidades son esenciales para la protección de los derechos de las comunidades.

PROCURADURÍA

La declaración de @MinInterior sobre la labor de @jorgearmando04, personero de Ocaña, no corresponde con la misión institucional del Ministerio Público. Si existieren pruebas contra este u otro funcionario, lo indicado es ponerlas en conocimiento de las autoridades.

El Ministerio Público constituido por la @PGN_COL, la @DefensoriaCol y las personerías, cumple la misión constitucional de defensa de la sociedad, los DDHH, la prevención de la función pública y la sanción de conductas que se apartan de la moralidad y el buen servicio.

No es de buen recibo para @PGN_COL que se hagan pronunciamientos que puedan desacreditar la labor de personas o funcionarios; menos en escenarios violentos como El Catatumbo. Es hora de la sensatez y de buscar soluciones mediante el diálogo que procure construcción de consensos.

FEDERACION NACIONAL DE PERSONERIAS

Ministro @AABenedeti @MinInteriorLo invitamos a abrir un canal de diálogo con las personerías del país. Estamos seguros de que el personero de Ocaña @jorgearmando04, como todos y todas, está dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones para el Catatumbo.

@PGN_COL Pero lo que no puede pasar, señor ministro @aabenedetti es que por la ausencia de diálogo se incurra en señalamientos estigmatizantes que pueden ser peligrosos. La vida de quienes defienden los derechos no puede ponerse en juego por diferencias de criterio. Hacemos un llamado urgente a la @UNPColombia para que brinde medidas de protección al personero de Ocaña @jorgearmando04 .Las declaraciones del Ministro Benedetti lo ponen en grave riesgo. ¡La vida de un defensor de derechos humanos no se puede tomar a la ligera!