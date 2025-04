Coldplay estrena hoy mundialmente una nueva versión del exitoso sencillo de “WE PRAY”.

Hoy se estrena mundialmente una nueva versión del exitoso sencillo de Coldplay, “WE PRAY”. Esta colaboración con TWICE incluye un verso en coreano interpretado por las superestrellas del K-pop.

Esta versión sigue a las colaboraciones anteriores con artistas como Little Simz, TINI, Elyanna y Jasleen Royal. TWICE expresó su entusiasmo por la colaboración, destacando que “WE PRAY” es una canción sobre superar dificultades juntos y compartir un mensaje de paz y esperanza. Las integrantes de TWICE se sienten honradas de haber grabado sus líneas en coreano, lo que les permite transmitir sus emociones en su propio idioma.

TWICE es el principal soporte de Coldplay en la gira por estadios en Seúl, donde también estrenaron su versión de “WE PRAY” junto a Coldplay durante el show de apertura de la banda el miércoles por la noche.

“WE PRAY”, que ha liderado los charts mundiales, también cuenta con la participación del rapero británico Little Simz, la superestrella del Afrobeats nigeriano Burna Boy, el fenómeno palestino-chileno de R&B Elyanna y la argentina líder de los charts TINI. La canción está incluida en el álbum de Coldplay “Moon Music”, que debutó en el puesto número uno en los charts de álbumes de todo el mundo.

El álbum “Moon Music” de Coldplay se convirtió en el quinto álbum número uno de la banda en Estados Unidos, más que cualquier otro artista o grupo británico en este siglo.

En Reino Unido, el álbum vendió más que los restantes del Top 40 combinados. En diciembre, Coldplay ganó el premio como Top Rock Touring Artist en los Billboard Music Awards por segundo año consecutivo. Desde su comienzo en marzo de 2022, la gira “Music Of The Spheres World Tour” ha vendido más de 12 millones de entradas en Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Australia y Nueva Zelanda, convirtiéndose en la gira con más público de la historia.

Recientemente, Coldplay actualizó sus iniciativas de sustentabilidad de la gira, revelando que, comparando por show, la gira actual produjo un 59% menos de emisión de CO2 que sus giras anteriores en estadios en 2016/17, excediendo su objetivo original de lograr una reducción del 50%. La banda continúa comprometida con la sostenibilidad y la reducción de su impacto ambiental.